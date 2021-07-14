На Волині знайшли тіла двох чоловіків: просять встановити особи померлих. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Встановили, що смерть настала близько 2 місяці тому.



Прикмети: зріст - 175-176 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся та борода.



Був одягнений у шапку сірого кольору, темно-коричневу дубленку, спортивні сині штани, темно-зелений светр.



Особливі прикмети: косопоперечний перелом у верхній третині правої плечової кістки, гіпсова пов’язка від середньої третини правого плеча до правої китиці.



Іншого померлого виявили 27 травня на узбіччі дороги у місті Ківерці. Чоловік впав із велосипеда та раптово помер. При собі не мав ні документів, ні мобільного телефона. На вигляд йому близько 55-65 років.



Був одягнений у камуфляжну кофту, червону футболку, сині штани. На руці - годинник з чорним ремінцем.



Фото 18+ за



Якщо ви володієте будь-якою інформацією про осіб, повідомте про це до поліції за номером +380509786838 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 травня громадяни виявили тіло чоловіка у лісовому масиві, урочище «Германівка, за 5 км від села Гайове Луцького району.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Встановили, що смерть настала близько 2 місяці тому.Прикмети: зріст - 175-176 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся та борода.Був одягнений у шапку сірого кольору, темно-коричневу дубленку, спортивні сині штани, темно-зелений светр.Особливі прикмети: косопоперечний перелом у верхній третині правої плечової кістки, гіпсова пов’язка від середньої третини правого плеча до правої китиці.Іншого померлого виявили 27 травня на узбіччі дороги у місті Ківерці. Чоловік впав із велосипеда та раптово помер. При собі не мав ні документів, ні мобільного телефона. На вигляд йому близько 55-65 років.Був одягнений у камуфляжну кофту, червону футболку, сині штани. На руці - годинник з чорним ремінцем.Фото 18+ за посиланням Якщо ви володієте будь-якою інформацією про осіб, повідомте про це до поліції за номером +380509786838 або 102.

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