На Волині знайшли тіла двох чоловіків: просять встановити особи померлих. ФОТО

На Волині знайшли тіла двох чоловіків: просять встановити особи померлих. ФОТО
25 травня громадяни виявили тіло чоловіка у лісовому масиві, урочище «Германівка, за 5 км від села Гайове Луцького району.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Встановили, що смерть настала близько 2 місяці тому.

Прикмети: зріст - 175-176 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся та борода.
На Волині знайшли тіла двох чоловіків: просять встановити особи померлих. ФОТО

Був одягнений у шапку сірого кольору, темно-коричневу дубленку, спортивні сині штани, темно-зелений светр.

Особливі прикмети: косопоперечний перелом у верхній третині правої плечової кістки, гіпсова пов’язка від середньої третини правого плеча до правої китиці.

Іншого померлого виявили 27 травня на узбіччі дороги у місті Ківерці. Чоловік впав із велосипеда та раптово помер. При собі не мав ні документів, ні мобільного телефона. На вигляд йому близько 55-65 років.

Був одягнений у камуфляжну кофту, червону футболку, сині штани. На руці - годинник з чорним ремінцем.

Фото 18+ за посиланням.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про осіб, повідомте про це до поліції за номером +380509786838 або 102.

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Теги: Волинь, тіла, чоловіки
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