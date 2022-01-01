На Сході за добу обстріляли майже 50 населених пунктів: є загиблі. ФОТО

На Сході за добу обстріляли майже 50 населених пунктів: є загиблі. ФОТО
27 травня російські війська обстріляли 49 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, у результаті чого загинули щонайменше 4 людини та пошкоджені близько сотні цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил у Facebook.

"За минулу добу, 27 травня, обстрілів російських військ зазнали 49 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. Російські воєнні злочинці на Донеччині вбили 4 цивільних людей, ще щонайменше 5 осіб поранено. Інформація по Луганщині уточнюється", - йдеться у повідомленні.
На Сході за добу обстріляли майже 50 населених пунктів: є загиблі. ФОТО

Ворог зруйнував і пошкодив близько 100 цивільних об’єктів, серед яких: 81 житловий будинок, пожежна частина, будівельний завод "Сініат", фермерське сільськогосподарське підприємство "Артем", СТО, база відпочинку "Флореста", знеструмлено дві фільтрувальні насосні станції тощо.

Також повідомляється, що підрозділи ДСНС, які входять до складу угруповання Об’єднаних сил, за добу ліквідували 5 пожеж, а піротехніки виявили та знешкодили 40 вибухонебезпечних предметів.
На Сході за добу обстріляли майже 50 населених пунктів: є загиблі. ФОТО

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 1 367 людей.


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Теги: Схід, обстріли, Росія
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