На Донбасі тривають бойові дії: як минула ніч в усіх регіонах України





Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на 8:00 28 травня, пише



На Дніпропетровщині ніч і ранок з тривогами.



Сумщина: з опівночі до четвертої ранку



Харківська область: близько першої години ночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, Київському районі Харкова, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає. По області за добу окупанти обстрілювали Харківський район – у смт Слатине одна людина загинула, ще 1 постраждала, у м. Балаклія одна людина отримала поранення.



Луганщина: після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, вони не полишають спроб вийти в тил українських військ і "відрізати" Луганщину. У Сєвєродонецьку пошкоджено 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький. Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: в Гірському, Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка та Оріхове. Загиблих серед цивільних немає.



Донецька область: по всьому периметру оборони – активні бойові дії.



Лиман: ракетні удари і артилерійські обстріли, численні руйнування житлових будинків, щонайменше одна людина загинула. Зранку – артобстріл по м. Красногорівка та м. Мар’їнка. По селищу Новомихайлівка нанесено авіаудар. Наслідки з’ясовуються. ЗСУ залишаються на своїх позиціях.



Авдіївка: ввечері 27 травня ­– танковий обстріл. Вночі і до ранку – під вогнем артилерії, зранку – авіаудар. Світлодарська, Очеретинстка, Бахмутська громади – постійні артилерійські обстріли. У Світлодарській громаді практично відсутній зв'язок. На території області відсутнє газопостачання. 27 травня окупанти перебили Другий донецький водогін, у результаті чого без води залишились 11 населених пунктів.



Миколаївщина: на більшій території області ніч пройшла відносно спокійно. Вдень 27 травня росіяни знову обстрілювали Широківську громаду. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає. Також 27 травня окупанти сильно обстрілювали селище Любомирівка і с. Зелений Гай Шевченківської громади. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.



Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією потерпілих немає.



Херсонська область: обстріли та вибухи по всій території, ситуація напружена. Жителі Великоолександрівської та Калинівської громад повідомляли про численну авіацію та автоматні черги в окупованих селах. Ситуація дуже важка і в населених пунктах Високопільської, Нововоронцовської та сусідніх громад.



Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 94-та ніч війни виявилася особливо важкою на Донбасі – на Луганщині після запеклих боїв окупанти зазнали значних втрат і відступили в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки, у Донецькій області тривають активні бойові дії.Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на 8:00 28 травня, пише УП На Дніпропетровщині ніч і ранок з тривогами. Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду . Є руйнування. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.з опівночі до четвертої ранку ворог обстрілював українські території. Ворожа ракета зруйнувала сільгосппідприємство на околицях Путивля. Людських жертв немає. З Росії окупанти вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, жертв немає. Також був артобстріл Есманської громади. Людських жертв немає.: близько першої години ночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, Київському районі Харкова, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає. По області за добу окупанти обстрілювали Харківський район – у смт Слатине одна людина загинула, ще 1 постраждала, у м. Балаклія одна людина отримала поранення.після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, вони не полишають спроб вийти в тил українських військ і "відрізати" Луганщину. У Сєвєродонецьку пошкоджено 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький. Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: в Гірському, Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка та Оріхове. Загиблих серед цивільних немає.по всьому периметру оборони – активні бойові дії.ракетні удари і артилерійські обстріли, численні руйнування житлових будинків, щонайменше одна людина загинула. Зранку – артобстріл по м. Красногорівка та м. Мар’їнка. По селищу Новомихайлівка нанесено авіаудар. Наслідки з’ясовуються. ЗСУ залишаються на своїх позиціях.ввечері 27 травня ­– танковий обстріл. Вночі і до ранку – під вогнем артилерії, зранку – авіаудар. Світлодарська, Очеретинстка, Бахмутська громади – постійні артилерійські обстріли. У Світлодарській громаді практично відсутній зв'язок. На території області відсутнє газопостачання. 27 травня окупанти перебили Другий донецький водогін, у результаті чого без води залишились 11 населених пунктів.на більшій території області ніч пройшла відносно спокійно. Вдень 27 травня росіяни знову обстрілювали Широківську громаду. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає. Також 27 травня окупанти сильно обстрілювали селище Любомирівка і с. Зелений Гай Шевченківської громади. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією потерпілих немає.обстріли та вибухи по всій території, ситуація напружена. Жителі Великоолександрівської та Калинівської громад повідомляли про численну авіацію та автоматні черги в окупованих селах. Ситуація дуже важка і в населених пунктах Високопільської, Нововоронцовської та сусідніх громад.Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях.

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