Росія втратила уже 30 тисяч солдат на війні в Україні





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:



- особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1330 (+8) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од,

- артилерійських систем – 628 (+5) од,

- РСЗВ – 203 (+2) од,

- засобів ППО – 93 (+0) од,

- літаків – 207 (+1) од,

- гелікоптерів – 174 (+4) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од,

- крилатих ракет – 116 (+1) од,

- кораблів/катерів – 13 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+0) од,

- спеціальної техніки – 48 (+0).



Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 30 тисяч військових, 207 літаків та 174 гелікоптери.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:- особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1330 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од,- артилерійських систем – 628 (+5) од,- РСЗВ – 203 (+2) од,- засобів ППО – 93 (+0) од,- літаків – 207 (+1) од,- гелікоптерів – 174 (+4) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од,- крилатих ракет – 116 (+1) од,- кораблів/катерів – 13 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+0) од,- спеціальної техніки – 48 (+0).Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

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