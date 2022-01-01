Росія втратила уже 30 тисяч солдат на війні в Україні

Росія втратила уже 30 тисяч солдат на війні в Україні
Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 30 тисяч військових, 207 літаків та 174 гелікоптери.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1330 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од,
- артилерійських систем – 628 (+5) од,
- РСЗВ – 203 (+2) од,
- засобів ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 207 (+1) од,
- гелікоптерів – 174 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од,
- крилатих ракет – 116 (+1) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+0) од,
- спеціальної техніки – 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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