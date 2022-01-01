На Дніпропетровщині Росія обстріляла церкву
Сьогодні, 10:00
Армія Російської Федерації вдарила з артилерії по Зеленодольській громаді. В інших громадах Дніпропетровщини ніч минула тихо.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, є руйнування. На щастя, люди не постраждали.
Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти країни-агресорки РФ обстріляли церкву. Пошкоджено вікна, огорожу та ворота.
"Це вже другий випадок в нашій області, коли окупанти поцілили по храму. Гатять без розбору. Це все, що треба знати про "рускій мір".
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, є руйнування. На щастя, люди не постраждали.
Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти країни-агресорки РФ обстріляли церкву. Пошкоджено вікна, огорожу та ворота.
"Це вже другий випадок в нашій області, коли окупанти поцілили по храму. Гатять без розбору. Це все, що треба знати про "рускій мір".
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