На Дніпропетровщині Росія обстріляла церкву





Про це Валентин Резніченко.



За його словами, є руйнування. На щастя, люди не постраждали.



Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти країни-агресорки РФ обстріляли церкву. Пошкоджено вікна, огорожу та ворота.



"Це вже другий випадок в нашій області, коли окупанти поцілили по храму. Гатять без розбору. Це все, що треба знати про "рускій мір".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Армія Російської Федерації вдарила з артилерії по Зеленодольській громаді. В інших громадах Дніпропетровщини ніч минула тихо.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВАЗа його словами, є руйнування. На щастя, люди не постраждали.Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти країни-агресорки РФ обстріляли церкву. Пошкоджено вікна, огорожу та ворота."Це вже другий випадок в нашій області, коли окупанти поцілили по храму. Гатять без розбору. Це все, що треба знати про "рускій мір".

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