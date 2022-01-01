Вночі Сумщину обстріляли 36 разів

Вночі Сумщину обстріляли 36 разів
Ніч на Сумщині минула надзвичайно напружено. Російські загарбники зі своєї території 36 разів відкривали вогонь з мінометів та артилерії. Крім того, ворог завдав ракетного удару по Путивльській громаді.

Про обстріли Сумщини повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. На щастя, попри численні атаки, жертв немає

За його словами, опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала території.

У Путивльській громаді зруйноване сільгосппідприємство. Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів.

Зі своєї території росіяни вели артобстріл також Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

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Теги: Сумщина, обстріли
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