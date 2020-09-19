Волинські спортсмени – у фіналі Кубка світу з веслування

Андрій Рибачок, Віктор Свиридюк та Юрій Вандюк пройшли до фіналу Кубка світу з веслування на байдарках і каное – 2022 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP. Це другий етап змагань, що нині триває в польській Познані.



Як розповіли



Під час першого змагального дня 26 травня показали результати ковельчани Андрій Рибачок і Віктор Свиридюк. Згідно з результатами змагань, волинський спортсмен Андрій Рибачок у парі з Віталієм Вергелесом із Львівської області посіли перше місце в турнірній таблиці в каное-двійці на дистанції 500 метрів.



Серед восьми пар каноїстів Андрій Рибачок і Віктор Свиридюк прийшли до фіналу першими, обійшовши спортсменів з Іспанії та Канади, та подолали дистанцію з результатом 1:42.85.



Віктор Свиридюк серед дев'яти спортсменів зайняв п'яте місце згідно з результатами. Спортсмен подолав 500 метрів у каное-одиночці за 1:54.78 на 500 метрів посів п'яту сходинку в турнірній таблиці.



Під час другого змагального дня 27 травня волинянин Юрій Вандюк виступив в категорії каное-одиночка на 1 000 метрів та серед дев'яти спортсменів прийшов п'ятим. Дистанцію каноїст подолав за 4:03.91.



Усі троє волинян-каноїстів, які є вихованцями Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, пройшли до фіналу Кубка світу, який відбудеться в неділю, 29 травня. Загалом у Кубку світу з веслування на байдарках і каное беруть участь 29 українських спортсменів: 22 учасники – в каноеспринті, ще семеро – в параканое.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські спортсменитапройшли до фіналу Кубка світу з веслування на байдарках і каное – 2022 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP. Це другий етап змагань, що нині триває в польській Познані.Як розповіли Суспільному в пресслужбі Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, спортсмени показали у півфіналі високі результати.Під час першого змагального дня 26 травня показали результати ковельчани Андрій Рибачок і Віктор Свиридюк. Згідно з результатами змагань, волинський спортсмен Андрій Рибачок у парі з Віталієм Вергелесом із Львівської області посіли перше місце в турнірній таблиці в каное-двійці на дистанції 500 метрів.Серед восьми пар каноїстів Андрій Рибачок і Віктор Свиридюк прийшли до фіналу першими, обійшовши спортсменів з Іспанії та Канади, та подолали дистанцію з результатом 1:42.85.Віктор Свиридюк серед дев'яти спортсменів зайняв п'яте місце згідно з результатами. Спортсмен подолав 500 метрів у каное-одиночці за 1:54.78 на 500 метрів посів п'яту сходинку в турнірній таблиці.Під час другого змагального дня 27 травня волинянин Юрій Вандюк виступив в категорії каное-одиночка на 1 000 метрів та серед дев'яти спортсменів прийшов п'ятим. Дистанцію каноїст подолав за 4:03.91.Усі троє волинян-каноїстів, які є вихованцями Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, пройшли до фіналу Кубка світу, який відбудеться в неділю, 29 травня. Загалом у Кубку світу з веслування на байдарках і каное беруть участь 29 українських спортсменів: 22 учасники – в каноеспринті, ще семеро – в параканое.

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