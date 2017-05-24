Порошенко намагався перетнути держкордон: партія каже, що у відрядження





Про це Ірина Геращенко.



У соцмережах зявилися повідомлення, нібито Петро Порошенко намагається перетнути кордон у пункті пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці.



Ірина Геращенко пише, що днями «Європейська Солідарність» анонсувала зарубіжні поїздки політика.



«Це офіційні парламентські відрядження, всі запрошення є в голови Верховної Ради і всі відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ і підписані головою ВР Русланом Стефанчуком. Але Петра Порошенка не випускають ані на Парламентську Асамблею НАТО, ані на саміт найвпливовішої європейської партії ЕРР», — пише Геращенко.



У коментарі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П'ятого президента України Петра Порошенка не пропустили через держкордон України на пункті перетину Рава-Руська. У його політичній силі «Європейська Солідарність» кажуть, що Порошенко їхав з офіційним парламентським відрядженням.Про це повідомляє народна депутаткаУ соцмережах зявилися повідомлення, нібито Петро Порошенко намагається перетнути кордон у пункті пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці.Ірина Геращенко пише, що днями «Європейська Солідарність» анонсувала зарубіжні поїздки політика.«Це офіційні парламентські відрядження, всі запрошення є в голови Верховної Ради і всі відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ і підписані головою ВР. Але Петра Порошенка не випускають ані на Парламентську Асамблею НАТО, ані на саміт найвпливовішої європейської партії ЕРР», — пише Геращенко.У коментарі Українській Правді прикордонники підтвердили в коментарі УП, що Порошенко перебував близько 23:45 на території КПП "Рава-Руська".

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