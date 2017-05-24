Порошенко намагався перетнути держкордон: партія каже, що у відрядження

Порошенко намагався перетнути держкордон: партія каже, що у відрядження
П'ятого президента України Петра Порошенка не пропустили через держкордон України на пункті перетину Рава-Руська. У його політичній силі «Європейська Солідарність» кажуть, що Порошенко їхав з офіційним парламентським відрядженням.

Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко.

У соцмережах зявилися повідомлення, нібито Петро Порошенко намагається перетнути кордон у пункті пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці.

Ірина Геращенко пише, що днями «Європейська Солідарність» анонсувала зарубіжні поїздки політика.

«Це офіційні парламентські відрядження, всі запрошення є в голови Верховної Ради і всі відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ і підписані головою ВР Русланом Стефанчуком. Але Петра Порошенка не випускають ані на Парламентську Асамблею НАТО, ані на саміт найвпливовішої європейської партії ЕРР», — пише Геращенко.

У коментарі Українській Правді прикордонники підтвердили в коментарі УП, що Порошенко перебував близько 23:45 на території КПП "Рава-Руська".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Петро Порошенко, Ірина Геращенко, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Я зразу казав що так буде! Але щось він довго тягнув…. Я думав що це станеться під час показів Медведчука…
Відповісти
Вибір редактора
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порошенко намагався перетнути держкордон: партія каже, що у відрядження
Сьогодні, 00:27
У РПЦ відреагували на заяву УПЦ (МП) про самостійність
Сьогодні, 00:17
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 27 травня
27 травень, 23:17
На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки
27 травень, 22:31
Схожі новини
Порошенко в Луцьку розповів, як має виглядати «європейський пропуск» Порошенко в Луцьку розповів, як має виглядати «європейський пропуск»
24 травень, 2017, 17:58
Через «Устилуг» харків`янин намагався вивезти колекцію старовинних монет до Польщі Через «Устилуг» харків`янин намагався вивезти колекцію старовинних монет до Польщі
27 травень, 09:24
Повідомили, яка ситуація на кордоні з Білоруссю в межах Волині Повідомили, яка ситуація на кордоні з Білоруссю в межах Волині
26 травень, 22:07
За три місяці на волинському кордоні зловили понад 80 порушників з фальшивими документами За три місяці на волинському кордоні зловили понад 80 порушників з фальшивими документами
24 травень, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Порошенко намагався перетнути держкордон: партія каже, що у відрядження
Сьогодні, 00:27
 0
У РПЦ відреагували на заяву УПЦ (МП) про самостійність
Сьогодні, 00:17
 0
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 27 травня
27 травень, 23:17
 0
На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки
27 травень, 22:31
 0
Медіа
відео
1/8