У РПЦ відреагували на заяву УПЦ (МП) про самостійність

У РПЦ відреагували на заяву УПЦ (МП) про самостійність
У Російській православній церкві заявили, що не отримували звернень від УПЦ Московського патріархату та моляться про збереження єдності.

Про це повідомив речник РПЦ Володимир Легойда у Telegram.

"Оскільки на адресу Руської православної церкви не надходило звернень від Української православної церкви, ми не можемо реагувати на інформацію, яку ми отримуємо з преси та з інтернету.

Ми молимося за збереження єдності Руської православної церкви. Молимося про якнайшвидший настання миру і про припинення кровопролиття", - йдеться у повідомленні.

Легойда заявив, що УПЦ МП нібито зазнає тиску "з боку влади, розкольників, націоналістично налаштованих представників певної частини громадськості, з боку засобів масової інформації".

"У ситуації, коли зовнішні сили намагаються зруйнувати єдність Руської православної церкви, було б з нашого боку найвищою мірою безвідповідально вдаватися до детального коментування рішень, що приймаються у самоврядній Українській православній церкві", - додав він.

Нагадаємо, Собор Української православної церкви Московського патріархату 27 травня заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною. Крім того, у рішенні Собору йдеться, що УПЦ буде діяти як самостійна церква.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир Легойда, РПЦ, УПЦ (МП)
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порошенко намагався перетнути держкордон: партія каже, що у відрядження
Сьогодні, 00:27
У РПЦ відреагували на заяву УПЦ (МП) про самостійність
Сьогодні, 00:17
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 27 травня
27 травень, 23:17
На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки
27 травень, 22:31
Схожі новини
Лучани просять виключити представника Московського патріархату з міської ради церков Лучани просять виключити представника Московського патріархату з міської ради церков
11 травень, 17:51
Депутати хочуть заборонити на території Волині Московський патріархат Депутати хочуть заборонити на території Волині Московський патріархат
10 травень, 14:52
Через ракетний удар росіян в Одесі знесло дах у храмі УПЦ МП Через ракетний удар росіян в Одесі знесло дах у храмі УПЦ МП
02 травень, 21:56
УПЦ вимагає організувати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила УПЦ вимагає організувати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила
11 квітень, 04:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Порошенко намагався перетнути держкордон: партія каже, що у відрядження
Сьогодні, 00:27
 0
У РПЦ відреагували на заяву УПЦ (МП) про самостійність
Сьогодні, 00:17
 0
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 27 травня
27 травень, 23:17
 0
На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки
27 травень, 22:31
 0
Медіа
відео
1/8