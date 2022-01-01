У РПЦ відреагували на заяву УПЦ (МП) про самостійність
Сьогодні, 00:17
У Російській православній церкві заявили, що не отримували звернень від УПЦ Московського патріархату та моляться про збереження єдності.
Про це повідомив речник РПЦ Володимир Легойда у Telegram.
"Оскільки на адресу Руської православної церкви не надходило звернень від Української православної церкви, ми не можемо реагувати на інформацію, яку ми отримуємо з преси та з інтернету.
Ми молимося за збереження єдності Руської православної церкви. Молимося про якнайшвидший настання миру і про припинення кровопролиття", - йдеться у повідомленні.
Легойда заявив, що УПЦ МП нібито зазнає тиску "з боку влади, розкольників, націоналістично налаштованих представників певної частини громадськості, з боку засобів масової інформації".
"У ситуації, коли зовнішні сили намагаються зруйнувати єдність Руської православної церкви, було б з нашого боку найвищою мірою безвідповідально вдаватися до детального коментування рішень, що приймаються у самоврядній Українській православній церкві", - додав він.
Нагадаємо, Собор Української православної церкви Московського патріархату 27 травня заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною. Крім того, у рішенні Собору йдеться, що УПЦ буде діяти як самостійна церква.
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Про це повідомив речник РПЦ Володимир Легойда у Telegram.
"Оскільки на адресу Руської православної церкви не надходило звернень від Української православної церкви, ми не можемо реагувати на інформацію, яку ми отримуємо з преси та з інтернету.
Ми молимося за збереження єдності Руської православної церкви. Молимося про якнайшвидший настання миру і про припинення кровопролиття", - йдеться у повідомленні.
Легойда заявив, що УПЦ МП нібито зазнає тиску "з боку влади, розкольників, націоналістично налаштованих представників певної частини громадськості, з боку засобів масової інформації".
"У ситуації, коли зовнішні сили намагаються зруйнувати єдність Руської православної церкви, було б з нашого боку найвищою мірою безвідповідально вдаватися до детального коментування рішень, що приймаються у самоврядній Українській православній церкві", - додав він.
Нагадаємо, Собор Української православної церкви Московського патріархату 27 травня заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною. Крім того, у рішенні Собору йдеться, що УПЦ буде діяти як самостійна церква.
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