У РПЦ відреагували на заяву УПЦ (МП) про самостійність





Про це Володимир Легойда у Telegram.



"Оскільки на адресу Руської православної церкви не надходило звернень від Української православної церкви, ми не можемо реагувати на інформацію, яку ми отримуємо з преси та з інтернету.



Ми молимося за збереження єдності Руської православної церкви. Молимося про якнайшвидший настання миру і про припинення кровопролиття", - йдеться у повідомленні.



Легойда заявив, що УПЦ МП нібито зазнає тиску "з боку влади, розкольників, націоналістично налаштованих представників певної частини громадськості, з боку засобів масової інформації".



"У ситуації, коли зовнішні сили намагаються зруйнувати єдність Руської православної церкви, було б з нашого боку найвищою мірою безвідповідально вдаватися до детального коментування рішень, що приймаються у самоврядній Українській православній церкві", - додав він.



Нагадаємо, Собор Української православної церкви Московського патріархату 27 травня заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною. Крім того, у рішенні Собору йдеться, що УПЦ буде діяти як самостійна церква.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Російській православній церкві заявили, що не отримували звернень від УПЦ Московського патріархату та моляться про збереження єдності.Про це повідомив речник РПЦу Telegram."Оскільки на адресу Руської православної церкви не надходило звернень від Української православної церкви, ми не можемо реагувати на інформацію, яку ми отримуємо з преси та з інтернету.Ми молимося за збереження єдності Руської православної церкви. Молимося про якнайшвидший настання миру і про припинення кровопролиття", - йдеться у повідомленні.Легойда заявив, що УПЦ МП нібито зазнає тиску "з боку влади, розкольників, націоналістично налаштованих представників певної частини громадськості, з боку засобів масової інформації"."У ситуації, коли зовнішні сили намагаються зруйнувати єдність Руської православної церкви, було б з нашого боку найвищою мірою безвідповідально вдаватися до детального коментування рішень, що приймаються у самоврядній Українській православній церкві", - додав він.Нагадаємо, Собор Української православної церкви Московського патріархату 27 травня заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною. Крім того, у рішенні Собору йдеться, що

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