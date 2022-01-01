Добрі новини від ВолиньPost за 27 травня
Сьогодні, 23:17
Із моменту повномасштабного вторгнення путінської орди минуло понад три місяці.
Аби знизити відсоток негативного контенту і підняти бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора готує підбірку позитиву. А одного дня головною доброю новиною неодмінно буде звістка про нашу перемогу!
П'ятниця, 27 травня
В «Дії» з'явилася послуга для підприємців
На порталі Дія запустили нову послугу для підприємців — єДекларація для бізнесу. На час воєнного стану вона замінить 374 види різних дозвільних документів. Наприклад, ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки. Якщо ви власник маленької кавʼярні, то раніше вам потрібно було сходити в 6 різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші.
Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО
Люди повинні пам'ятати і про своїх чотирилапих друзів, адже вони теж потребують допомоги і поряд із своїми господарями терплять усі незручності. Доставити спеціальний корм на Волинь вдалося завдяки допомозі Польської мисливської асоціації, Павелу Лісяку та його сім'ї, благодійникам з міста Кротошчин.
Росія у війні з Україною вже втратила 29 750 військових і 1 322 танки
Щоденна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29750 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1322 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11) од,
- артилерійських систем – 623 (+6) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1),
- крилатих ракет - 115 (+1),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+1) од,
- спеціальної техніки - 48 (+1).
Парафія на Ковельщині перейшла до ПЦУ
Парафія села Олеськ, що на Ковельщині, під час зборів прийняла рішення перейти з московського патріархату у Православну Церкву України.
Бійці тероборони на Волині показали, як знищуватимуть диверсантів. ВІДЕО
Поки самопроголошений президент Білорусі диктатор Лукашенко брязкає зброєю, проводить демонстраційні військові навчання та створює нове оперативне командування неподалік кордону України, бійці Волинської бригади територіальної оборони показали як знищуватимуть ворожих диверсантів, якщо ті ризикнуть ступити на українську землю!
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Волинянка здобула «бронзу» на Кубку Європи з дзюдо
Дзюдоїстка Діана Семченко з Любомля виборола третє місце на етапі Кубка Європи серед кадетів у польському місті Б'єльсько-Б'яла. Волинянка виступила в складі збірної України.
Щиро вітаємо і зичимо ще більше перемог!
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Це просто неймовірна історія про неймовірну людину!
Про Оксану Андрухненко, яка поселила вже десятки переселенців у своєму гостьовому будинку. До 24 лютого жінка селила тут здебільшого людей, які приїздили в Луцьк у відрядження. Тепер же це місце схоже радше на великий дім, де живе одна велика сім’я. Так, власне і є. Тут – усі разом їдять, кавують, ходять на прогулянки і екскурсії. Тут усі все роблять разом, хоч кожного привів сюди окремий особистий біль.
Натисніть на заголовок, аби прочитати історію повністю
Український винищувач збив російський літак над Херсонщиною
Близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації. Наполювався, так би мовити...
УПЦ (МП) заявила про повну самостійність і незалежність
Українська православна церква (московського патріархату) зібрала Собор у Києві щодо питань церковного життя, які виникли після початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед іншого собор заявив про повну самостійність і незалежність УПЦ.
Щоправда, чи насправді це добра новина, покаже час.
На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки
Угруповання Об’єднаних сил на сході України відбило 9 атак російських окупантів, продовжуючи бій ще в 5 місцях, та знищили 19 одиниць російської бронетехніки.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Аби знизити відсоток негативного контенту і підняти бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора готує підбірку позитиву. А одного дня головною доброю новиною неодмінно буде звістка про нашу перемогу!
П'ятниця, 27 травня
В «Дії» з'явилася послуга для підприємців
На порталі Дія запустили нову послугу для підприємців — єДекларація для бізнесу. На час воєнного стану вона замінить 374 види різних дозвільних документів. Наприклад, ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки. Якщо ви власник маленької кавʼярні, то раніше вам потрібно було сходити в 6 різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші.
Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО
Люди повинні пам'ятати і про своїх чотирилапих друзів, адже вони теж потребують допомоги і поряд із своїми господарями терплять усі незручності. Доставити спеціальний корм на Волинь вдалося завдяки допомозі Польської мисливської асоціації, Павелу Лісяку та його сім'ї, благодійникам з міста Кротошчин.
Росія у війні з Україною вже втратила 29 750 військових і 1 322 танки
Щоденна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29750 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1322 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11) од,
- артилерійських систем – 623 (+6) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1),
- крилатих ракет - 115 (+1),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+1) од,
- спеціальної техніки - 48 (+1).
Парафія на Ковельщині перейшла до ПЦУ
Парафія села Олеськ, що на Ковельщині, під час зборів прийняла рішення перейти з московського патріархату у Православну Церкву України.
Бійці тероборони на Волині показали, як знищуватимуть диверсантів. ВІДЕО
Поки самопроголошений президент Білорусі диктатор Лукашенко брязкає зброєю, проводить демонстраційні військові навчання та створює нове оперативне командування неподалік кордону України, бійці Волинської бригади територіальної оборони показали як знищуватимуть ворожих диверсантів, якщо ті ризикнуть ступити на українську землю!
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Волинянка здобула «бронзу» на Кубку Європи з дзюдо
Дзюдоїстка Діана Семченко з Любомля виборола третє місце на етапі Кубка Європи серед кадетів у польському місті Б'єльсько-Б'яла. Волинянка виступила в складі збірної України.
Щиро вітаємо і зичимо ще більше перемог!
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Це просто неймовірна історія про неймовірну людину!
Про Оксану Андрухненко, яка поселила вже десятки переселенців у своєму гостьовому будинку. До 24 лютого жінка селила тут здебільшого людей, які приїздили в Луцьк у відрядження. Тепер же це місце схоже радше на великий дім, де живе одна велика сім’я. Так, власне і є. Тут – усі разом їдять, кавують, ходять на прогулянки і екскурсії. Тут усі все роблять разом, хоч кожного привів сюди окремий особистий біль.
Натисніть на заголовок, аби прочитати історію повністю
Український винищувач збив російський літак над Херсонщиною
Близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації. Наполювався, так би мовити...
УПЦ (МП) заявила про повну самостійність і незалежність
Українська православна церква (московського патріархату) зібрала Собор у Києві щодо питань церковного життя, які виникли після початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед іншого собор заявив про повну самостійність і незалежність УПЦ.
Щоправда, чи насправді це добра новина, покаже час.
На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки
Угруповання Об’єднаних сил на сході України відбило 9 атак російських окупантів, продовжуючи бій ще в 5 місцях, та знищили 19 одиниць російської бронетехніки.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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