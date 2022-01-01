На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки

Угруповання Об’єднаних сил на сході України відбило 9 атак російських окупантів, продовжуючи бій ще в 5 місцях, та знищили 19 одиниць російської бронетехніки.Про це повідомляє facebook-сторінка угруповання Об’єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід".Інформують також, що уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:- 5 танків;- 10 одиниць бойової броньованої техніки;- 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".Упродовж доби 27 травня російські загарбники обстріляли 49 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджено 22 цивільні об’єкти: 13 житлових будинків, будівельний завод, фермерське підприємство, пожежну частину, базу відпочинку, станцію техобслуговування, знеструмлено фільтрувальну насосну станцію.В результаті цих обстрілів загинуло 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.Втрати на Луганщині уточнюють.Військові підрозділи ОТУ "Схід" знищили до 60 російських військовослужбовців, 1 російський БМП, 1 броньовану бойову машину, 1 артилерійську системі та 2 артилерійські тягачі.