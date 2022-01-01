На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки
Сьогодні, 22:31
Угруповання Об’єднаних сил на сході України відбило 9 атак російських окупантів, продовжуючи бій ще в 5 місцях, та знищили 19 одиниць російської бронетехніки.
Про це повідомляє facebook-сторінка угруповання Об’єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Інформують також, що уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 5 танків;
- 10 одиниць бойової броньованої техніки;
- 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Упродовж доби 27 травня російські загарбники обстріляли 49 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджено 22 цивільні об’єкти: 13 житлових будинків, будівельний завод, фермерське підприємство, пожежну частину, базу відпочинку, станцію техобслуговування, знеструмлено фільтрувальну насосну станцію.
В результаті цих обстрілів загинуло 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.
Втрати на Луганщині уточнюють.
Військові підрозділи ОТУ "Схід" знищили до 60 російських військовослужбовців, 1 російський БМП, 1 броньовану бойову машину, 1 артилерійську системі та 2 артилерійські тягачі.
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Про це повідомляє facebook-сторінка угруповання Об’єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Інформують також, що уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 5 танків;
- 10 одиниць бойової броньованої техніки;
- 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Упродовж доби 27 травня російські загарбники обстріляли 49 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджено 22 цивільні об’єкти: 13 житлових будинків, будівельний завод, фермерське підприємство, пожежну частину, базу відпочинку, станцію техобслуговування, знеструмлено фільтрувальну насосну станцію.
В результаті цих обстрілів загинуло 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.
Втрати на Луганщині уточнюють.
Військові підрозділи ОТУ "Схід" знищили до 60 російських військовослужбовців, 1 російський БМП, 1 броньовану бойову машину, 1 артилерійську системі та 2 артилерійські тягачі.
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