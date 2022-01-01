У Луцьку допомагатимуть сім'ям переселенців з особливими дітьми





Про це



У рамках проєкту органи місцевого самоврядування та ЮНІСЕФ об’єднаються, щоб надати мультисекторальну допомогу. Головне завдання проєкту - виявити дітей з інвалідністю та труднощами розвитку, які були змушені переїхати із рідних міст та потребують допомоги, а також допомогти приймаючим громадам організувати для них надання якісних послуг.



«З перших днів війни ми активно працювали над різними програмами для того, щоб залучити якомога більше коштів та мати можливість допомогти людям. Нещодавно підписана з ЮНІСЕФ угода є надзвичайно важливою, адже саме сім’ї дітей з особливими потребами вимагають найбільше уваги від держави, суспільства та органів місцевого самоврядування. Окрім тих проблем, з якими вони приїхали, є ще проблема надання правильної медичної і соціальної підтримки їх дітям», – розповіла начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан.



Посадовиця додала, що наразі проводиться детальне опитування таких сімей щодо їх потреб та формується запит на ЮНІСЕФ. Саме фонд ООН обіцяє повністю забезпечити дітей усім необхідним: слуховими апаратами, засобами реабілітації, інвалідними візками тощо.



«Протягом дії проєкту, який триватиме до 1 січня 2023 року, ми надамо практичну допомогу не менш ніж 100 сім’ям», – зазначила Ліна Галан.



Спеціалісти проєкту оцінять потреби дітей та їхніх сімей, нададуть психологічну підтримку, соціальний супровід та інформацію про доступні в громаді ресурси відповідно визначених потреб. Також організують спеціалізовані послуги, як от консультації команди фахівців щодо виявлених труднощів у розвитку, підбір критично важливого адаптаційного обладнання та допоміжних засобів А також: супроводу для отримання соціальних послуг в громаді, інклюзивної освіти, надання непродовольчих товарів відповідно до потреб дитини тощо.



У віддалені місця перебування внутрішньо переміщених дітей заплановані виїзди фахівців. Окрім того, спеціалісти розроблятимуть та поширюватимуть важливі матеріали щодо розвитку безбар’єрності та підтримки дітей з інвалідністю у приймаючих громадах, навчатимуть соціальних працівників та інших професіоналів громад практичним аспектам допомоги дітям з порушеннями розвитку.



Проєкт діятиме в 7 областях України: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій.



Батьки чи опікуни дітей з інвалідністю з категорії ВПО, які проживають у цих областях, включно із переміщеними в інтернатні заклади, вже зараз можуть звернутися до партнерів проєкту у відповідній області, щоб дізнатися більше про його можливості. У Луцьку це управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міської ради, що на проспекті Соборності, 18.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді разом із дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ приєднуються до проєкту екстреного реагування на потреби внутрішньо переміщених дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами та їхніх сімей, які постраждали від збройного конфлікту в Україні.Про це повідомляє Управління інформаційної роботи Луцької міської ради.У рамках проєкту органи місцевого самоврядування та ЮНІСЕФ об’єднаються, щоб надати мультисекторальну допомогу. Головне завдання проєкту - виявити дітей з інвалідністю та труднощами розвитку, які були змушені переїхати із рідних міст та потребують допомоги, а також допомогти приймаючим громадам організувати для них надання якісних послуг.«З перших днів війни ми активно працювали над різними програмами для того, щоб залучити якомога більше коштів та мати можливість допомогти людям. Нещодавно підписана з ЮНІСЕФ угода є надзвичайно важливою, адже саме сім’ї дітей з особливими потребами вимагають найбільше уваги від держави, суспільства та органів місцевого самоврядування. Окрім тих проблем, з якими вони приїхали, є ще проблема надання правильної медичної і соціальної підтримки їх дітям», – розповіла начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан.Посадовиця додала, що наразі проводиться детальне опитування таких сімей щодо їх потреб та формується запит на ЮНІСЕФ. Саме фонд ООН обіцяє повністю забезпечити дітей усім необхідним: слуховими апаратами, засобами реабілітації, інвалідними візками тощо.«Протягом дії проєкту, який триватиме до 1 січня 2023 року, ми надамо практичну допомогу не менш ніж 100 сім’ям», – зазначила Ліна Галан.Спеціалісти проєкту оцінять потреби дітей та їхніх сімей, нададуть психологічну підтримку, соціальний супровід та інформацію про доступні в громаді ресурси відповідно визначених потреб. Також організують спеціалізовані послуги, як от консультації команди фахівців щодо виявлених труднощів у розвитку, підбір критично важливого адаптаційного обладнання та допоміжних засобів А також: супроводу для отримання соціальних послуг в громаді, інклюзивної освіти, надання непродовольчих товарів відповідно до потреб дитини тощо.У віддалені місця перебування внутрішньо переміщених дітей заплановані виїзди фахівців. Окрім того, спеціалісти розроблятимуть та поширюватимуть важливі матеріали щодо розвитку безбар’єрності та підтримки дітей з інвалідністю у приймаючих громадах, навчатимуть соціальних працівників та інших професіоналів громад практичним аспектам допомоги дітям з порушеннями розвитку.Проєкт діятиме в 7 областях України: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій.Батьки чи опікуни дітей з інвалідністю з категорії ВПО, які проживають у цих областях, включно із переміщеними в інтернатні заклади, вже зараз можуть звернутися до партнерів проєкту у відповідній області, щоб дізнатися більше про його можливості. У Луцьку це управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міської ради, що на проспекті Соборності, 18.

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