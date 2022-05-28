Погода у Луцьку на завтра, 28 травня





Про це



Опадів не прогнозують.



В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 9°С до 17°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 28 травня, незважаючи на похмурий досвітній час, у Луцьку з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною.Про це повідомляє Sinoptik.Опадів не прогнозують.В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 9°С до 17°С.

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