Погода у Луцьку на завтра, 28 травня

Погода у Луцьку на завтра, 28 травня
У суботу, 28 травня, незважаючи на похмурий досвітній час, у Луцьку з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною.

Про це повідомляє Sinoptik.

Опадів не прогнозують.

В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 9°С до 17°С.

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Теги: погода, Луцьк
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