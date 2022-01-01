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Зеленський заявив, як закінчити війну за тижні

Зеленський заявив, як закінчити війну за тижні
Президент Володимир Зеленський вважає, що швидкість припинення війни Росії проти України вимірюватиметься тижнями, якщо світ буде справді об’єднаним і чесним щодо цієї агресії.

Про це йдеться у зверненні Зеленського до співтовариства Foreign Policy Community of Indonesia (FPC), повідомляє сайт президента.

"Якщо світ справді буде обʼєднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями", - сказав гарант.

Зеленський також наголосив, що Росія хоче зробити Україну своєю колонією, а українців – знищити.

"Російське керівництво вважає, що Україна має бути колонією Росії. А українці? Якщо народ не хоче підкоритися, то його вирішено знищити", - сказав він.

За словами президента, що швидше цю війну вдасться закінчити, то краще буде для кожного народу.

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Теги: Зеленський, війна
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