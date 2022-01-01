Зеленський заявив, як закінчити війну за тижні

Президент Володимир Зеленський вважає, що швидкість припинення війни Росії проти України вимірюватиметься тижнями, якщо світ буде справді об’єднаним і чесним щодо цієї агресії.Про це йдеться у зверненні Зеленського до співтовариства Foreign Policy Community of Indonesia (FPC), повідомляє сайт президента."Якщо світ справді буде обʼєднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями", - сказав гарант.Зеленський також наголосив, що Росія хоче зробити Україну своєю колонією, а українців – знищити."Російське керівництво вважає, що Україна має бути колонією Росії. А українці? Якщо народ не хоче підкоритися, то його вирішено знищити", - сказав він.За словами президента, що швидше цю війну вдасться закінчити, то краще буде для кожного народу.