УПЦ (МП) заявила про повну самостійність і незалежність





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Собор УПЦ заявив, що засуджує війну як порушення Божої заповіді «Не вбивай!», звертається до влади України та Росії з проханням продовжувати переговорний процес, а також висловлює незгоду з позицією патріарха московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.



«Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української православної церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української православної церкви», — йдеться у повідомленні.



Попри віддалення від московського патріарха, Українська православна церква заявила про «глибокий жаль у зв’язку з відсутністю єдності в українському православ’ї» та «існування розколу».



Для відновлення діалогу в УПЦ хочуть, аби представники Православної Церкви України «припинили силові захоплення храмів та примусові переводи парафій». Окрім того, від ПЦУ вимагають «усвідомити, що їхній канонічний статус є фактично неавтокефальним».



«Собор висловлює глибоке переконання, що запорукою успіху діалогу має стати не тільки бажання до відновлення церковної єдності, але й щире прагнення вибудовувати своє життя на засадах християнської совісті та моральної чистоти», — йдеться у повідомленні.



Раніше стало відомо, що священники УПЦ московського патріархату зібрали вже 430 підписів за міжнародний церковний трибунал над патріархом РПЦ Кирилом.



Після російського вторгнення очільник російської православної церкви фактично підтримав агресію Росії, пізніше подарував командувачу росгвардії віктору золотову ікону та благословив російських військових на війну в Україні. У квітні Кирило виступив із промовою в храмі збройних сил РФ, де розхвалював російських солдатів та поставив під сумнів незалежність України.



Повний текст постанови Собору УПЦ (МП) - за посиланням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська православна церква (московського патріархату) зібрала Собор у Києві щодо питань церковного життя, які виникли після початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед іншого собор заявив про повну самостійність і незалежність УПЦ.Про це йдеться у постанові УПЦ.Собор УПЦ заявив, що засуджує війну як порушення Божої заповіді «Не вбивай!», звертається до влади України та Росії з проханням продовжувати переговорний процес, а також висловлює незгоду з позицією патріарха московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.«Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української православної церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української православної церкви», — йдеться у повідомленні.Попри віддалення від московського патріарха, Українська православна церква заявила про «глибокий жаль у зв’язку з відсутністю єдності в українському православ’ї» та «існування розколу».Для відновлення діалогу в УПЦ хочуть, аби представники Православної Церкви України «припинили силові захоплення храмів та примусові переводи парафій». Окрім того, від ПЦУ вимагають «усвідомити, що їхній канонічний статус є фактично неавтокефальним».«Собор висловлює глибоке переконання, що запорукою успіху діалогу має стати не тільки бажання до відновлення церковної єдності, але й щире прагнення вибудовувати своє життя на засадах християнської совісті та моральної чистоти», — йдеться у повідомленні.Раніше стало відомо, що священники УПЦ московського патріархату зібрали вже 430 підписів за міжнародний церковний трибунал над патріархом РПЦ Кирилом.Після російського вторгнення очільник російської православної церкви фактично підтримав агресію Росії, пізніше подарував командувачу росгвардії віктору золотову ікону та благословив російських військових на війну в Україні. У квітні Кирило виступив із промовою в храмі збройних сил РФ, де розхвалював російських солдатів та поставив під сумнів незалежність України.Повний текст постанови Собору УПЦ (МП) -

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