28 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження бізнесмен, депутат Луцької міської ради, бізнесмен Микола Яручик (на фото), а також артистка Волинського обласного академічного драматичного театру Наталія Мельничук.
Також день народження 28 травня у лідера гурту «Тартак», уродженця Луцька Сашка Положинського.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Дмитро.
Бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
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Також день народження 28 травня у лідера гурту «Тартак», уродженця Луцька Сашка Положинського.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Дмитро.
Бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
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