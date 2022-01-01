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Кулеба анонсував нові постачання важкої зброї від США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що важка зброя перебуває на першому місці в порядку денному переговорів США та України, і незабаром на нас чекає «ще більше».

Про це Кулеба написав у Twitter за підсумками розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

«Я ціную його особисті зусилля, спрямовані на забезпечення стійкої підтримки України з боку США та світу. Важка зброя на першому місці в нашому порядку денному, і на нас чекає ще більше. Україна і США працюють пліч-о-пліч, щоб забезпечити наш продовольчий експорт попри безрозсудну блокаду росії», — пише міністр.

Раніше в Офісі президента закликали західних партнерів надати Україні американські реактивні системи залпового вогню MLRS, щоб ЗСУ могли деблокувати Чорне море та запобігти глобальній продовольчій кризі.

Про необхідність цих систем неодноразово говорив і сам Кулеба: «Нам потрібне важке озброєння. Єдиний пункт, за яким Росія перевершує нас, — це кількість важкої зброї. Без артилерії, без MLRS ми не зможемо відкинути їх назад. Якщо ви справді турбуєтеся про Україну, якщо ви хочете, щоб Україна деокупувала свої території — надсилайте нам MLRS якнайшвидше».

CNN та The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців повідомляють, що адміністрація президента США Джо Байдена хоче надіслати далекобійні системи в межах більшого пакета військової допомоги Україні, про який можуть оголосити вже наступного тижня.

З-поміж озброєння, яке можуть передати, — MLRS та американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності HIMARS. Обидві системи здатні стріляти ракетами з дальністю враження від 165 до 300 км. А отже, це дасть змогу ЗСУ вражати цілі противника на далекій відстані.




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Теги: зброя, Дмитро Кулеба, США, постачання
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