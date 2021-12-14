В Україні відкликають партії цукерок «Кіндер» через випадки сальмонели

В Україні відкликають обрані партії продукції «Кіндер Шоко-Бонс» та «Кіндер Сюрприз Максі» через випадки сальмонели.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

«Повідомлення про спалах харчової інфекції, спричиненої Salmonella Typhimurirum, яка виявлена в окремій продукції компанії Ferrero (виробник: Ferrero Ardennes S.A., Belgium), що експортувалися до України ТОВ "ФЕРРЕРО УКРАЇНА" (отримувач: ТОВ "РАБЕН УКРАЇНА", вул. Броварська, 150, смт Велика Димерка, Київська область, 07442), отримане по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) 06 квітня 2022 № 2022.1799-fup 29, від 28 квітня 2022 № 2022.2452-fup 3», - йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що ТОВ "Ферреро Україна" поінформувало Держпродспоживслужбу про добровільне відкликання обраних партій продукції «Кіндер Шоко-Бонс» та «Кіндер Сюрприз Максі» в Україні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: цукерки, сальмонела
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні відкликають партії цукерок «Кіндер» через випадки сальмонели
Сьогодні, 04:24
Кулеба анонсував нові постачання важкої зброї від США
Сьогодні, 02:00
Порошенко намагався перетнути держкордон: партія каже, що у відрядження
Сьогодні, 00:27
У РПЦ відреагували на заяву УПЦ (МП) про самостійність
Сьогодні, 00:17
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В Україну завезли курятину із сальмонелою: де її продають В Україну завезли курятину із сальмонелою: де її продають
14 грудень, 2021, 02:44
До Луцька із Польщі потрапили сотні кілограмів курятини з сальмонелою До Луцька із Польщі потрапили сотні кілограмів курятини з сальмонелою
27 жовтень, 2021, 11:24
До України завезли заражену сальмонелою польську курятину До України завезли заражену сальмонелою польську курятину
28 вересень, 2021, 15:40
У замороженій курятині, яку завезли до Луцька з Польщі, виявили сальмонелу У замороженій курятині, яку завезли до Луцька з Польщі, виявили сальмонелу
25 лютий, 2021, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні відкликають партії цукерок «Кіндер» через випадки сальмонели
Сьогодні, 04:24
 0
Кулеба анонсував нові постачання важкої зброї від США
Сьогодні, 02:00
 0
Порошенко намагався перетнути держкордон: партія каже, що у відрядження
Сьогодні, 00:27
 0
У РПЦ відреагували на заяву УПЦ (МП) про самостійність
Сьогодні, 00:17
 0
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8