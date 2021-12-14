В Україні відкликають партії цукерок «Кіндер» через випадки сальмонели





Про це



«Повідомлення про спалах харчової інфекції, спричиненої Salmonella Typhimurirum, яка виявлена в окремій продукції компанії Ferrero (виробник: Ferrero Ardennes S.A., Belgium), що експортувалися до України ТОВ "ФЕРРЕРО УКРАЇНА" (отримувач: ТОВ "РАБЕН УКРАЇНА", вул. Броварська, 150, смт Велика Димерка, Київська область, 07442), отримане по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) 06 квітня 2022 № 2022.1799-fup 29, від 28 квітня 2022 № 2022.2452-fup 3», - йдеться в повідомленні.



Повідомляють, що ТОВ "Ферреро Україна" поінформувало Держпродспоживслужбу про добровільне відкликання обраних партій продукції «Кіндер Шоко-Бонс» та «Кіндер Сюрприз Максі» в Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні відкликають обрані партії продукції «Кіндер Шоко-Бонс» та «Кіндер Сюрприз Максі» через випадки сальмонели.Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.«Повідомлення про спалах харчової інфекції, спричиненої Salmonella Typhimurirum, яка виявлена в окремій продукції компанії Ferrero (виробник: Ferrero Ardennes S.A., Belgium), що експортувалися до України ТОВ "ФЕРРЕРО УКРАЇНА" (отримувач: ТОВ "РАБЕН УКРАЇНА", вул. Броварська, 150, смт Велика Димерка, Київська область, 07442), отримане по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) 06 квітня 2022 № 2022.1799-fup 29, від 28 квітня 2022 № 2022.2452-fup 3», - йдеться в повідомленні.Повідомляють, що ТОВ "Ферреро Україна" поінформувало Держпродспоживслужбу про добровільне відкликання обраних партій продукції «Кіндер Шоко-Бонс» та «Кіндер Сюрприз Максі» в Україні.

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