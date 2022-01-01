У Луцьку водій Mazda порушував ПДР та показував непристойні жести. ВІДЕО

У Луцьку водій Mazda порушував ПДР та показував непристойні жести. ВІДЕО
У Facebook поширили допис про чоловіка на автомобілі "Mazda", який грубо порушував ПДР у Луцьку, вів себе зухвало у відношенні до інших учасників дорожнього руху.

За допомогою камер відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк, правоохоронці перевірили зазначені факти, інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.

Водій автомобіля "Mazda", спочатку здійснив зупинку в зоні дії дорожнього знаку 3.34 "Зупинку заборонено", що створило перешкоду для руху інших транспортних засобів, при цьому демонстрував свою зневагу до учасників дорожнього руху, показуючи непристойні жести.

"Після цього керманич продовжив рух, та не просто продовжив, а очевидно, свідомо почав створювати аварійні ситуації, "підрізав" автівку, що їхала позаду", - йдеться у повідомленні муніципалів.



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Теги: Луцьк, порушував ПДР, водій
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І повістку ніхто не вручить бидлоті
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