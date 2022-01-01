Судитимуть першого російського окупанта за зґвалтування, – Венедіктова





Про це Ірина Венедіктова.



За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії зс РФ.



Київська обласна прокуратура та СБУ в рамках розслідування цього ганебного воєнного злочину встановили, що в березні під час окупації Броварського району нелюд увірвався до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря. П‘яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч.



"Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом", - зазначила Венедіктова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скерували до суду першу справу про зґвалтування під час війни.Про це повідомила у фейсбуці генпрокуроркаЗа вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть- військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії зс РФ.Київська обласна прокуратура та СБУ в рамках розслідування цього ганебного воєнного злочину встановили, що в березні під час окупації Броварського району нелюд увірвався до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря. П‘яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч."Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом", - зазначила Венедіктова.

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