Судитимуть першого російського окупанта за зґвалтування, – Венедіктова
Сьогодні, 11:58
Скерували до суду першу справу про зґвалтування під час війни.
Про це повідомила у фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова.
За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії зс РФ.
Київська обласна прокуратура та СБУ в рамках розслідування цього ганебного воєнного злочину встановили, що в березні під час окупації Броварського району нелюд увірвався до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря. П‘яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч.
"Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом", - зазначила Венедіктова.
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Про це повідомила у фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова.
За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії зс РФ.
Київська обласна прокуратура та СБУ в рамках розслідування цього ганебного воєнного злочину встановили, що в березні під час окупації Броварського району нелюд увірвався до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря. П‘яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч.
"Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом", - зазначила Венедіктова.
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