Парафія села на Володимирщині перейшла до ПЦУ

Парафія села на Володимирщині перейшла до ПЦУ
Парафія села Губин Володимир-Волинського району приєдналася до Православної Церкви України.

Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія Православної Церкви України.

26 травня 2022 року, Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Різдва-Богородичного храму села Губин Володимирського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.

Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.
Парафія села на Володимирщині перейшла до ПЦУ

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Теги: ПЦУ, парафія, Володимирщина
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