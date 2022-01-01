Парафія села на Володимирщині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 12:14
Парафія села Губин Володимир-Волинського району приєдналася до Православної Церкви України.
Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія Православної Церкви України.
26 травня 2022 року, Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Різдва-Богородичного храму села Губин Володимирського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія Православної Церкви України.
26 травня 2022 року, Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Різдва-Богородичного храму села Губин Володимирського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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