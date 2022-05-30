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Польща готова стати одним з гарантів безпеки для України, – Дуда

Польща готова стати одним з гарантів безпеки для України, – Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що після закінчення війни його країна могла б стати одним з гарантів безпеки для України.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі CNN.

У ситуації, коли приєднатися до НАТО неможливо, природно мати бажання отримати міжнародні гарантії безпеки. Це елемент отримання стабільного миру" - сказав Дуда.

За його словами, Україна просила Польщу стати одним з гарантів безпеки.

"Сьогодні ми захищаємо Україну всіма силами, які маємо. Ми прийняли українських біженців, ми називаємо їх сусідами, нашими гостями. Тому що ми вважаємо це нашим сусідським обов’язком. Тому якщо Україна просить нас бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна прийде до кінця, якщо будуть прийняті умови для миру, то так: Польща візьме у цьому участь" - заявив Дуда.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС, і Україна вже отримала пропозицію долучитися до нього.

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Теги: Росія, Україна, війна
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