Росія стягує війська та техніку в Курську область, що межує з Україною
Сьогодні, 13:14
У Росії почали стягувати війська та військову техніку в Курську область, яка межує з Сумщиною. Зокрема, до українського кордону російські військові підтягують артилерію та ракетні установки.
Про це пише Громадське з посиланням на видання Meduza, яке цитує губернатора Курської області Романа Старовойта.
На оперативній нараді він заявив про «посилення заходів безпеки з урахуванням обстановки, що виникає в прикордонних районах».
За його словами, в Курську область прибули велика кількість особового складу міноборони РФ, а також додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок.
«У прикордонних районах бачимо повідомлення про те, що люди чують вибухи — це працює наша армія... на суміжній території», — розповів губернатор.
Ситуація на Сумщині
У регіоні всю ніч проти 30 травня тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, мінометів. Був авіаудар ракетами. Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.
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Про це пише Громадське з посиланням на видання Meduza, яке цитує губернатора Курської області Романа Старовойта.
На оперативній нараді він заявив про «посилення заходів безпеки з урахуванням обстановки, що виникає в прикордонних районах».
За його словами, в Курську область прибули велика кількість особового складу міноборони РФ, а також додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок.
«У прикордонних районах бачимо повідомлення про те, що люди чують вибухи — це працює наша армія... на суміжній території», — розповів губернатор.
Ситуація на Сумщині
У регіоні всю ніч проти 30 травня тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, мінометів. Був авіаудар ракетами. Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.
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