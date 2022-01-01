Росія стягує війська та техніку в Курську область, що межує з Україною





Про це пише



На оперативній нараді він заявив про «посилення заходів безпеки з урахуванням обстановки, що виникає в прикордонних районах».



За його словами, в Курську область прибули велика кількість особового складу міноборони РФ, а також додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок.



«У прикордонних районах бачимо повідомлення про те, що люди чують вибухи — це працює наша армія... на суміжній території», — розповів губернатор.



Ситуація на Сумщині



У регіоні всю ніч проти 30 травня тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, мінометів. Був авіаудар ракетами. Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії почали стягувати війська та військову техніку в Курську область, яка межує з Сумщиною. Зокрема, до українського кордону російські військові підтягують артилерію та ракетні установки.Про це пише Громадське з посиланням на видання Meduza, яке цитує губернатора Курської області Романа Старовойта.На оперативній нараді він заявив про «посилення заходів безпеки з урахуванням обстановки, що виникає в прикордонних районах».За його словами, в Курську область прибули велика кількість особового складу міноборони РФ, а також додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок.«У прикордонних районах бачимо повідомлення про те, що люди чують вибухи — це працює наша армія... на суміжній території», — розповів губернатор.У регіоні всю ніч проти 30 травня тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, мінометів. Був авіаудар ракетами. Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.

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