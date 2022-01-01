 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія стягує війська та техніку в Курську область, що межує з Україною

Росія стягує війська та техніку в Курську область, що межує з Україною
У Росії почали стягувати війська та військову техніку в Курську область, яка межує з Сумщиною. Зокрема, до українського кордону російські військові підтягують артилерію та ракетні установки.

Про це пише Громадське з посиланням на видання Meduza, яке цитує губернатора Курської області Романа Старовойта.

На оперативній нараді він заявив про «посилення заходів безпеки з урахуванням обстановки, що виникає в прикордонних районах».

За його словами, в Курську область прибули велика кількість особового складу міноборони РФ, а також додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок.

«У прикордонних районах бачимо повідомлення про те, що люди чують вибухи — це працює наша армія... на суміжній території», — розповів губернатор.

Ситуація на Сумщині

У регіоні всю ніч проти 30 травня тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, мінометів. Був авіаудар ракетами. Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Інформація про захисників «Азовсталі» секретна через переговорний процес, – Маляр
Сьогодні, 14:00
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Сьогодні, 13:50
Пів мільйона тонн українського зерна вкрали російські окупанти, – Мінагрополітики
Сьогодні, 13:45
Українська авіація завдала удару по підрозділах окупантів на Харківщині, – Синєгубов
Сьогодні, 13:05
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Сьогодні, 13:50
Пів мільйона тонн українського зерна вкрали російські окупанти, – Мінагрополітики
Сьогодні, 13:45
Росія стягує війська та техніку в Курську область, що межує з Україною
Сьогодні, 13:14
Українська авіація завдала удару по підрозділах окупантів на Харківщині, – Синєгубов
Сьогодні, 13:05
Польща готова стати одним з гарантів безпеки для України, – Дуда
Сьогодні, 12:53
Схожі новини
Інформація про захисників «Азовсталі» секретна через переговорний процес, – Маляр Інформація про захисників «Азовсталі» секретна через переговорний процес, – Маляр
Сьогодні, 14:00
Пів мільйона тонн українського зерна вкрали російські окупанти, – Мінагрополітики Пів мільйона тонн українського зерна вкрали російські окупанти, – Мінагрополітики
Сьогодні, 13:45
Українська авіація завдала удару по підрозділах окупантів на Харківщині, – Синєгубов Українська авіація завдала удару по підрозділах окупантів на Харківщині, – Синєгубов
Сьогодні, 13:05
Польща готова стати одним з гарантів безпеки для України, – Дуда Польща готова стати одним з гарантів безпеки для України, – Дуда
Сьогодні, 12:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахраї ошукали 22-річного лучанина на 18 тисяч: запропонували придбати талони на дизельне паливо
Сьогодні, 14:10
 0
Інформація про захисників «Азовсталі» секретна через переговорний процес, – Маляр
Сьогодні, 14:00
 0
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Сьогодні, 13:50
 0
Пів мільйона тонн українського зерна вкрали російські окупанти, – Мінагрополітики
Сьогодні, 13:45
 0
Росія стягує війська та техніку в Курську область, що межує з Україною
Сьогодні, 13:14
 0
Медіа
відео
1/8