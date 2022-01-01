Українська авіація завдала удару по підрозділах окупантів на Харківщині, – Синєгубов





Про це Олег Синєгубов.



За минулу добу ворог обстріляв Київський район м. Харкова, внаслідок яких пошкодив житловий будинок і службовий автомобіль ДСНС України. Жертв немає.



По області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка.



Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає. Також піддавалися обстрілам Дергачівська і Чугуївська громади.



Українська авіація завдала повітряного удару по підрозділах окупантів в районі населеного пункту Довгеньке. Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищили ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення броньованої техніки та російських військових.

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