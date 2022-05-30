Пів мільйона тонн українського зерна вкрали російські окупанти, – Мінагрополітики
Сьогодні, 13:45
Росіяни вивезли із захоплених українських територій у Росію майже пів мільйона тонн зерна.
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону UArazom, пише LB.ua.
"Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей – Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської", – сказав він.
За словами Висоцького, зерно доставляють у Росію або з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим.
Окупанти намагаються реалізувати крадене зерно у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.
Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону UArazom, пише LB.ua.
"Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей – Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської", – сказав він.
За словами Висоцького, зерно доставляють у Росію або з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим.
Окупанти намагаються реалізувати крадене зерно у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.
Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Сьогодні, 13:50
Пів мільйона тонн українського зерна вкрали російські окупанти, – Мінагрополітики
Сьогодні, 13:45
Українська авіація завдала удару по підрозділах окупантів на Харківщині, – Синєгубов
Сьогодні, 13:05
Медіа