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Пів мільйона тонн українського зерна вкрали російські окупанти, – Мінагрополітики

Пів мільйона тонн українського зерна вкрали російські окупанти, – Мінагрополітики
Росіяни вивезли із захоплених українських територій у Росію майже пів мільйона тонн зерна.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону UArazom, пише LB.ua.

"Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей – Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської", – сказав він.

За словами Висоцького, зерно доставляють у Росію або з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим.

Окупанти намагаються реалізувати крадене зерно у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.

Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

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Теги: Росія, Україна, війна
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