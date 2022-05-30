Пів мільйона тонн українського зерна вкрали російські окупанти, – Мінагрополітики





Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону UArazom, пише



"Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей – Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської", – сказав він.



За словами Висоцького, зерно доставляють у Росію або з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим.



Окупанти намагаються реалізувати крадене зерно у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.



Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вивезли із захоплених українських територій у Росію майже пів мільйона тонн зерна.Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольствав ефірі національного телемарафону UArazom, пише LB.ua "Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей – Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської", – сказав він.За словами Висоцького, зерно доставляють у Росію або з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим.Окупанти намагаються реалізувати крадене зерно у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

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