Інформація про захисників «Азовсталі» секретна через переговорний процес, – Маляр





Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає



«У нас, звісно, є вся інформація, але наразі вона є секретною. Це пов'язано не тільки із самим переговорним процесом, але і з безпекою цих людей. Це персональні дані, це зрозуміло. І тому ця інформація є, але вона не публічна», - сказала Маляр.



Як повідомлялося, більше 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня



Президент Володимир Зеленський заявив, що до перемовин про виведення українських бійців з Азовсталі залучалися лідери Франції, Туреччини, Ізраїлю і Швейцарії.



Після виведення українських військових з Азовсталі, згідно з домовленостями, вони очікуватимуть на обмін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерства оборони є інформація щодо українських бійців з Азовсталі, але нині вона секретна, зважаючи на складний переговорний процес та безпеку наших воїнів.Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра оборони, передає Укрінформ «У нас, звісно, є вся інформація, але наразі вона є секретною. Це пов'язано не тільки із самим переговорним процесом, але і з безпекою цих людей. Це персональні дані, це зрозуміло. І тому ця інформація є, але вона не публічна», - сказала Маляр.Як повідомлялося, більше 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблокованого російськими загарбниками заводу "Азовсталь".Президент Володимир Зеленський заявив, що до перемовин про виведення українських бійців з Азовсталі залучалися лідери Франції, Туреччини, Ізраїлю і Швейцарії.Після виведення українських військових з Азовсталі, згідно з домовленостями, вони очікуватимуть на обмін.

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