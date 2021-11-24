Шахраї ошукали 22-річного лучанина на 18 тисяч: запропонували придбати талони на дизельне паливо

Лише за ці вихідні мешканців Волинської області ошукали на близько 200 000 гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Методи майже незмінні, і серед найпоширеніших продовжують фігурувати телефонні шахрайства та фішинг. Окрім цього, шахраї швидко адаптувалися до реальності та створюють нові актуальні схеми, пов’язанні з продажем пального й отриманням виплат від держави.Як показала практика, для злочинців війна перешкода лише декілька перших днів, а далі – вони починають працювати у звичному режимі. Так, з початку російського вторгнення фактів шахрайств майже не фіксувалося, зараз же правоохоронці щодня документують декілька випадків правопорушень. Ось деякі приклади.У суботу до поліції звернувся 58-річний мешканець Луцького району. Чоловік розповів, що зранку, близько 6 години, до нього зателефонували з банку та наполягли на оформленні нової банківської картки і авторизації її. Для цього громадянину нібито необхідно було перерахувати кошти на телефонні номери, що він і зробив. Як з’ясувалося, чоловік спілкувався із шахраями і, як наслідок, втратив 75 000 гривень.Купити захист для двигуна через одну із інтернет-платформ намагався 45-річний лучанин. Проте замість оформлення безпечної доставки, про яку йдеться в шапці сайту, чоловік перейшов за надісланим продавцем посиланням, де ввів усі персональні дані. Посилання виявилося фішинговим, а злочинці здобули необхідні відомості для зняття наявних коштів на карті. Потерпілого ошукали на понад 50 тисяч гривень.Учора до 22-річного мешканця Луцька зателефонували невідомі та представились працівниками однієї із фірм. Молодику запропонували придбати талони на дизельне паливо, він погодився та переказав кошти, близько 18 000 гривень. Талонів волинянин не отримав, а представники псевдофірми на зв’язок тепер не виходять.А 30-річному жителю Володимир-Волинського району надійшло повідомлення з таким вмістом: «Отримай виплату 2200 грн. згідно свого статусу за посиланням». Громадянин перейшов за посиланням, ввів там дані своїх карт та допоміг шахраям отримати майже 34 тисячі гривень, які списалися з його рахунку.За усіма фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють особи зловмисників.Щоб уберегтись від таких випадків, поліція радить:якщо вас інформують про проблеми з вашою банківською картою телефоном – не повідомляйте важливих даних співрозмовнику та не виконуйте жодний дій, на які він вказує, краще - покладіть слухавку, перетелефонуйте у банк за офіційним номером й з'ясуйте ситуацію особисто;коли купуєте чи продаєте щось через мережу, не переходьте за посиланнями, надісланими повідомленням. Послуга безпечної доставки є в інструментах сайту, а краще – користуйтеся післяоплатою;не відкривайте підозрілі посилання в смс-повідомленнях, за якими пропонують отримати виплату. Пам’ятайте, офіційні виплати можна оформити лише в застосунку «Дія»;вам пропонують певні послуги за зниженою ціною, але з передоплатою, - це може виявитися «сир в мишоловці», тому будьте обачні і не оплачуйте наперед товари.Якщо ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте, відразу телефонуйте на 102 та повідомляйте якнайшвидше про правопорушення поліції, це допоможе вжити необхідні заходи для блокування платежів і повернення коштів.