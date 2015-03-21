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Волиньрада відправила воїнам дві автівки. ФОТО

Волиньрада відправила воїнам дві автівки. ФОТО
Чергову партію автомобілів для потреб військових сьогодні, 30 травня, передала Волинська обласна рада.

Про це йдеться на їхній сторінці у Фейсбук.

Два іноземних позашляховики придбали та доправили з-за кордону волонтерами.

Уже сьогодні ці вкрай необхідні фронту всюдиходи поїдуть на передові позиції військових підрозділів Збройних сил України та добровольчих формувань.

«Автомобілі належно оснащені, мають також додатковий набір покришок. Крім того, обидва авто попередньо оглянуті фахівцями на СТО. Сподіваюсь, що ці всюдиходи допоможуть нашим захисникам виконувати поставлені бойові завдання. На передову вони поїдуть не порожніми, волонтери подбають про те, аби нашим захисникам також доправити речі першої необхідності, - розповів голова облради Григорій Недопад. – Це наш черговий внесок у перемогу над ворогом і переконаний, що не останній».
Волиньрада відправила воїнам дві автівки. ФОТО
Волиньрада відправила воїнам дві автівки. ФОТО
Волиньрада відправила воїнам дві автівки. ФОТО

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Теги: автомобілі, передали, військові, Волиньрада
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