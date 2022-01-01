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1,5 тисячі цивільних загинули в Сєверодонецьку під обстрілами військами РФ, – мер

1,5 тисячі цивільних загинули в Сєверодонецьку під обстрілами військами РФ, – мер
Люди ризикують опинитись під обстрілами навіть тоді, коли просто виходять на пошуки питної води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Свідки кажуть, що місто бомбардують по "200 разів на годину", оскільки російські війська намагаються відрізати лінії підкріплення та оточити його захисників.

Міський голова Сєверодонецька Олександр Стрюк повідомив, що ті жителі міста, які залишилися, ризикували потрапити під обстріли. Зокрема під час спроб отримати питну воду.

За підрахунками очільника міста, 1500 мирних жителів вже загинули або від російських атак, або від нестачі ліків і хвороб, які не піддавалися лікуванню.

Зазначимо, до початку повномасштабної війни РФ проти України населення Сєверодонецька становило близько 100 тисяч.

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Теги: Росія, Україна, війна
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