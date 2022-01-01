На Херсонському і Запорізькому напрямках ЗСУ просунулися на 8-10 кілометрів, – Денисенко
Сьогодні, 10:56
На півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, наші захисники просунулися у середньому на 8-10 км.
Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав в ефірі українських телеканалів, передає кореспондент Укрінформу.
"На півдні України станом на вечір неділі можемо сказати, що на деяких напрямках, Херсонщині і Запоріжжі, ми просунулися у середньому на 8-10 кілометрів і ...вибили їх (загарбників - ред.) із цих населених пунктів", - сказав він.
Щодо Сєвєродонецька Денисенко зазначив, що на околицях міста точаться бої - "це найгарячіша точка зараз".
Як повідомляли раніше, із посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, війська РФ увійшли на околиці Сєвєродонецька, вбито двох містян, п’ятьох поранено.
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Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав в ефірі українських телеканалів, передає кореспондент Укрінформу.
"На півдні України станом на вечір неділі можемо сказати, що на деяких напрямках, Херсонщині і Запоріжжі, ми просунулися у середньому на 8-10 кілометрів і ...вибили їх (загарбників - ред.) із цих населених пунктів", - сказав він.
Щодо Сєвєродонецька Денисенко зазначив, що на околицях міста точаться бої - "це найгарячіша точка зараз".
Як повідомляли раніше, із посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, війська РФ увійшли на околиці Сєвєродонецька, вбито двох містян, п’ятьох поранено.
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