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На Херсонському і Запорізькому напрямках ЗСУ просунулися на 8-10 кілометрів, – Денисенко

На Херсонському і Запорізькому напрямках ЗСУ просунулися на 8-10 кілометрів, – Денисенко
На півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, наші захисники просунулися у середньому на 8-10 км.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав в ефірі українських телеканалів, передає кореспондент Укрінформу.

"На півдні України станом на вечір неділі можемо сказати, що на деяких напрямках, Херсонщині і Запоріжжі, ми просунулися у середньому на 8-10 кілометрів і ...вибили їх (загарбників - ред.) із цих населених пунктів", - сказав він.

Щодо Сєвєродонецька Денисенко зазначив, що на околицях міста точаться бої - "це найгарячіша точка зараз".

Як повідомляли раніше, із посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, війська РФ увійшли на околиці Сєвєродонецька, вбито двох містян, п’ятьох поранено.

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Теги: Росія, Україна, війна
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