Верещук радить жителям окупованих територій не брати російські паспорти

Ірина Верещук радить тим громадянам, які мешкають на тимчасово захоплених рф територіях, виїжджати звідти на підконтрольні українському урядові території і не брати російський паспорт.



Про це вона написала у



За її словами, після 24 лютого життя всіх українців змінилося, і особливо це стосується тих, хто зараз проживає на тимчасово захоплених рф територіях. Верещук зазначила, що цим людям дуже непросто, багато хто з них наразі має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей.



"Постають два основні питання: Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією? Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт? Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раджу наступне: Переїжджати на підконтрольну територію", - зазначила Верещук.



Вона уточнила, що знає, що виїхати на підконтрольну українській владі територію непросто, але порадила знаходити шляхи та можливості для цього, "бо йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей".



Також вона порекомендувала українцям не брати російський паспорт. "Знаю, що це може бути непросто, але у довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди. Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації", - уточнила міністр.



Вона висловила думку, що, можливо, ця війна з РФ буде кривавішою, ніж ми уявляли і довшою, ніж ми очікували.



"Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо і ми її відвоюємо!" - зазначила Верещук.



Як повідомлялося, Верещук обговорила з міністром економічного розвитку ФРН фінансування проєктів з покращення житлових умов ВПО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Українирадить тим громадянам, які мешкають на тимчасово захоплених рф територіях, виїжджати звідти на підконтрольні українському урядові території і не брати російський паспорт.Про це вона написала у Телеграмі За її словами, після 24 лютого життя всіх українців змінилося, і особливо це стосується тих, хто зараз проживає на тимчасово захоплених рф територіях. Верещук зазначила, що цим людям дуже непросто, багато хто з них наразі має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей."Постають два основні питання: Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією? Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт? Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раджу наступне: Переїжджати на підконтрольну територію", - зазначила Верещук.Вона уточнила, що знає, що виїхати на підконтрольну українській владі територію непросто, але порадила знаходити шляхи та можливості для цього, "бо йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей".Також вона порекомендувала українцям не брати російський паспорт. "Знаю, що це може бути непросто, але у довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди. Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації", - уточнила міністр.Вона висловила думку, що, можливо, ця війна з РФ буде кривавішою, ніж ми уявляли і довшою, ніж ми очікували."Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо і ми її відвоюємо!" - зазначила Верещук.Як повідомлялося, Верещук обговорила з міністром економічного розвитку ФРН фінансування проєктів з покращення житлових умов ВПО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію