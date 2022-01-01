Верещук радить жителям окупованих територій не брати російські паспорти
Сьогодні, 06:40
Міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук радить тим громадянам, які мешкають на тимчасово захоплених рф територіях, виїжджати звідти на підконтрольні українському урядові території і не брати російський паспорт.
Про це вона написала у Телеграмі.
За її словами, після 24 лютого життя всіх українців змінилося, і особливо це стосується тих, хто зараз проживає на тимчасово захоплених рф територіях. Верещук зазначила, що цим людям дуже непросто, багато хто з них наразі має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей.
"Постають два основні питання: Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією? Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт? Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раджу наступне: Переїжджати на підконтрольну територію", - зазначила Верещук.
Вона уточнила, що знає, що виїхати на підконтрольну українській владі територію непросто, але порадила знаходити шляхи та можливості для цього, "бо йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей".
Також вона порекомендувала українцям не брати російський паспорт. "Знаю, що це може бути непросто, але у довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди. Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації", - уточнила міністр.
Вона висловила думку, що, можливо, ця війна з РФ буде кривавішою, ніж ми уявляли і довшою, ніж ми очікували.
"Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо і ми її відвоюємо!" - зазначила Верещук.
Як повідомлялося, Верещук обговорила з міністром економічного розвитку ФРН фінансування проєктів з покращення житлових умов ВПО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це вона написала у Телеграмі.
За її словами, після 24 лютого життя всіх українців змінилося, і особливо це стосується тих, хто зараз проживає на тимчасово захоплених рф територіях. Верещук зазначила, що цим людям дуже непросто, багато хто з них наразі має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей.
"Постають два основні питання: Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією? Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт? Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раджу наступне: Переїжджати на підконтрольну територію", - зазначила Верещук.
Вона уточнила, що знає, що виїхати на підконтрольну українській владі територію непросто, але порадила знаходити шляхи та можливості для цього, "бо йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей".
Також вона порекомендувала українцям не брати російський паспорт. "Знаю, що це може бути непросто, але у довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди. Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації", - уточнила міністр.
Вона висловила думку, що, можливо, ця війна з РФ буде кривавішою, ніж ми уявляли і довшою, ніж ми очікували.
"Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо і ми її відвоюємо!" - зазначила Верещук.
Як повідомлялося, Верещук обговорила з міністром економічного розвитку ФРН фінансування проєктів з покращення житлових умов ВПО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Верещук радить жителям окупованих територій не брати російські паспорти
Сьогодні, 06:40
Робимо все, щоб стримати наступ на Сєвєродонецьк, – Зеленський
Сьогодні, 05:47
МОЗ очікує на мавпячу віспу в Україні
Сьогодні, 04:09
Росіяни за день вбили 3 жителів Донецької області
Сьогодні, 03:00
У ЄС знову не змогли запровадити шостий пакет санкцій проти РФ
Сьогодні, 01:55
Медіа