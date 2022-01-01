Kalush Orchestra продали кубок переможця «Євробачення-2022»: сума вражає
Сьогодні, 22:24
Ввечері 29-го травня закінчився благодійний онлайн-аукціон, де гурт Kalush Orchestra продав свій кубок, який виграли на Євробаченні-2022.
Про це повідомляють на офіційній сторінці Євробачення в Україні від Суспільного мовника.
Музиканти отримали 900 тисяч доларів, які підуть на комплекс безпілотників PD-2 для української армії.
Аукціон проводив у прямому ефірі Instagram шоумен і волонтер Сергій Притула.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці Євробачення в Україні від Суспільного мовника.
Музиканти отримали 900 тисяч доларів, які підуть на комплекс безпілотників PD-2 для української армії.
Аукціон проводив у прямому ефірі Instagram шоумен і волонтер Сергій Притула.
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