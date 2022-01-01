Росія за крок від дефолту, – Bloomberg





Про це повідомляє агентство Bloomberg, пише



27 травня було терміном здійснення виплат за облігаціями Росія-2026 і Росія-2036 (71,25 мільйона доларів і 26,5 мільйона євро відповідно).



Як пише Bloomberg, якщо протягом 30 днів гроші не надійдуть на рахунки, за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

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