«Мобілізовані» з ОРДЛО вчинили стрілянину з російськими військовими, – Денісова





Про це Людмила Денісова.



За її словами, від правозахисників, які працюють в ОРДЛО стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати «гарматним м’ясом».



У зв’язку з цим готуються акції протесту «призовників» та їхніх дружин проти «влади» самопроголошених псевдодержавних формувань.



Вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями.



«Військова прокуратора» ОРДО розігнала невдоволених, але це лише загострило ситуацію. Правозахисники повідомляють, що за останні два тижні в лавах «армії» ОРДЛО тисячі людей склали зброю.



Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей назрівають масові бунти незаконно мобілізованих до лав російської армії громадян України.Про це повідомила омбудсменЗа її словами, від правозахисників, які працюють в ОРДЛО стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати «гарматним м’ясом».У зв’язку з цим готуються акції протесту «призовників» та їхніх дружин проти «влади» самопроголошених псевдодержавних формувань.Вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями.«Військова прокуратора» ОРДО розігнала невдоволених, але це лише загострило ситуацію. Правозахисники повідомляють, що за останні два тижні в лавах «армії» ОРДЛО тисячі людей склали зброю.Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.

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