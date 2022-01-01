Погода у Луцьку на завтра, 30 травня

Погода у Луцьку на завтра, 30 травня
У понеділок, 30 травня, у Луцьку буде хмарно, дощитиме.

Про це повідомляє Sinoptik.

Ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує ясним небом. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися.

Температура повітря підніметься від 10°С до 19°С.

Народний прогноз погоди: 30 травня відзначається день преподобного Ісаакія Далматського, апостола Андроніка і святої Іунії. Вони вірили у Христа, проповідували його вчення. У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день.


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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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