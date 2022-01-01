На Київщині знайшли тіло закатованого 38-річного волинянина: поряд виявили документи





Про це



"В лісовій зоні Вишеграду поліцейські Київщини виявили та оглянули труп чоловіка. За попередніми даними солдати Російської Федерації забили чоловіка до смерті.



Загиблий був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні брюки та чорні шкарпетки.



Поряд із тимчасовим похованням слідчі виявили документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині", - зазначають у поліції.



Правоохоронці повідомляють, що скерували тіло на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.



Поліцейські встановили, що родини у загиблого немає, він приїхав на Київщину працювати будівельником.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля колишніх позицій російських військ під селищем Макарів на Київщині знайшли тіло загиблого мирного жителя.Про це повідомляє поліція Київської області."В лісовій зоні Вишеграду поліцейські Київщини виявили та оглянули труп чоловіка. За попередніми даними солдати Російської Федерації забили чоловіка до смерті.Загиблий був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні брюки та чорні шкарпетки.Поряд із тимчасовим похованням слідчі виявили документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині", - зазначають у поліції.Правоохоронці повідомляють, що скерували тіло на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.Поліцейські встановили, що родини у загиблого немає, він приїхав на Київщину працювати будівельником.

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