Які професії найзатребуваніші у воєнний стан
Сьогодні, 16:46
В Україні під час воєнного стану найзатребуванішими професіями стали будівельники та працівники соціальної сфери.
Про це заявила під час брифінгу директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, пише Слово і Діло.
За словами чиновниці, від початку вторгнення Росії було працевлаштовано близько 70 тисяч українців. Статус безробітного на сьогодні має 308 тисяч осіб, що на 20% менше ніж на травень минулого року.
Також вона назвала найпопулярніші професії в Україні за умов війни.
«Я бачу, що вже зараз зростає попит на професії у будівельній галузі, на працівників комунальних підприємств (це 100%) і на сьогодні є досить високий попит на водіїв. Я не можу сказати, що такого попиту не було до воєнного стану, він теж був, але сьогодні ми також бачимо багато вакансій у переробній промисловості», - наголосила Жовтяк.
Вона також наголосила, що в останній місяць зростає кількість вакансій у сфері торгівлі. Найкраща ситуація з роботою у Києві, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.
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Про це заявила під час брифінгу директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, пише Слово і Діло.
За словами чиновниці, від початку вторгнення Росії було працевлаштовано близько 70 тисяч українців. Статус безробітного на сьогодні має 308 тисяч осіб, що на 20% менше ніж на травень минулого року.
Також вона назвала найпопулярніші професії в Україні за умов війни.
«Я бачу, що вже зараз зростає попит на професії у будівельній галузі, на працівників комунальних підприємств (це 100%) і на сьогодні є досить високий попит на водіїв. Я не можу сказати, що такого попиту не було до воєнного стану, він теж був, але сьогодні ми також бачимо багато вакансій у переробній промисловості», - наголосила Жовтяк.
Вона також наголосила, що в останній місяць зростає кількість вакансій у сфері торгівлі. Найкраща ситуація з роботою у Києві, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.
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