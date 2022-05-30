Які професії найзатребуваніші у воєнний стан





Про це заявила під час брифінгу директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, пише



За словами чиновниці, від початку вторгнення Росії було працевлаштовано близько 70 тисяч українців. Статус безробітного на сьогодні має 308 тисяч осіб, що на 20% менше ніж на травень минулого року.



Також вона назвала найпопулярніші професії в Україні за умов війни.



«Я бачу, що вже зараз зростає попит на професії у будівельній галузі, на працівників комунальних підприємств (це 100%) і на сьогодні є досить високий попит на водіїв. Я не можу сказати, що такого попиту не було до воєнного стану, він теж був, але сьогодні ми також бачимо багато вакансій у переробній промисловості», - наголосила Жовтяк.



Вона також наголосила, що в останній місяць зростає кількість вакансій у сфері торгівлі. Найкраща ситуація з роботою у Києві, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні під час воєнного стану найзатребуванішими професіями стали будівельники та працівники соціальної сфери.Про це заявила під час брифінгу директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, пише Слово і Діло За словами чиновниці, від початку вторгнення Росії було працевлаштовано близько 70 тисяч українців. Статус безробітного на сьогодні має 308 тисяч осіб, що на 20% менше ніж на травень минулого року.Також вона назвала найпопулярніші професії в Україні за умов війни.«Я бачу, що вже зараз зростає попит на професії у будівельній галузі, на працівників комунальних підприємств (це 100%) і на сьогодні є досить високий попит на водіїв. Я не можу сказати, що такого попиту не було до воєнного стану, він теж був, але сьогодні ми також бачимо багато вакансій у переробній промисловості», - наголосила Жовтяк.Вона також наголосила, що в останній місяць зростає кількість вакансій у сфері торгівлі. Найкраща ситуація з роботою у Києві, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

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