На Волині п`яний водій з`їхав у кювет. ФОТО
Сьогодні, 17:06
Вчора, 29 травня, поліцейським надійшов виклик про ДТП на автодорозі Н-22. Там водій не впорався із керуванням і з’їхав у кювет.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
"Те, що трапилося з його авто – ви бачите на фото. А те, яким був водій, показав алкотестер. На місці події працювали медики. На щастя, 32-річний чоловік отримав лише подряпини та не потребував шпиталізації", - зазначають у поліції.
На нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Зауважимо, що за травень волинські патрульні виявили близько 50-ти водіїв, які керували у стані сп’яніння.
На всіх склали адміністративні матеріали, а справи передали до суду.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
"Те, що трапилося з його авто – ви бачите на фото. А те, яким був водій, показав алкотестер. На місці події працювали медики. На щастя, 32-річний чоловік отримав лише подряпини та не потребував шпиталізації", - зазначають у поліції.
На нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Зауважимо, що за травень волинські патрульні виявили близько 50-ти водіїв, які керували у стані сп’яніння.
На всіх склали адміністративні матеріали, а справи передали до суду.
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