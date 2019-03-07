У громаді на Волині тривають благодійні кіноперегляди: кошти передають ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:17
2300 гривень зібрала Молодіжна рада при Підгайцівській сільській раді на підтримку наших військових, організувавши в громаді перегляди українського кіно чи фільмів про Україну.
Про це інформує пресслужба Підгайцівської громади.
«Чорний ворон» - у Піддубцях, «Ціна правди» - у Гаразджі, «Сторожова застава» - у Підгайцях. Більше 100 відвідувачів переглянули фільми у селах громади.
«Щиро дякуємо за відвідини усім гостям. Усі кошти будуть перераховані на Волонтерський штаб гуманітарної допомоги «Ангар»», - зазначила голова Молодіжної ради Ольга Кобилянська.
У планах організаторів – проведення кінопереглядів у Липинах, Лищі, Вишневі та інших селах громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує пресслужба Підгайцівської громади.
«Чорний ворон» - у Піддубцях, «Ціна правди» - у Гаразджі, «Сторожова застава» - у Підгайцях. Більше 100 відвідувачів переглянули фільми у селах громади.
«Щиро дякуємо за відвідини усім гостям. Усі кошти будуть перераховані на Волонтерський штаб гуманітарної допомоги «Ангар»», - зазначила голова Молодіжної ради Ольга Кобилянська.
У планах організаторів – проведення кінопереглядів у Липинах, Лищі, Вишневі та інших селах громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У громаді на Волині тривають благодійні кіноперегляди: кошти передають ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:17
На Волині п`яний водій з`їхав у кювет. ФОТО
Сьогодні, 17:06
Родичі бійців з Азовсталі створили Раду дружин і матерів захисників України «Жінки зі сталі»
Сьогодні, 16:50
Які професії найзатребуваніші у воєнний стан
Сьогодні, 16:46
Медіа