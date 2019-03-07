У громаді на Волині тривають благодійні кіноперегляди: кошти передають ЗСУ. ФОТО

У громаді на Волині тривають благодійні кіноперегляди: кошти передають ЗСУ. ФОТО
2300 гривень зібрала Молодіжна рада при Підгайцівській сільській раді на підтримку наших військових, організувавши в громаді перегляди українського кіно чи фільмів про Україну.

Про це інформує пресслужба Підгайцівської громади.

«Чорний ворон» - у Піддубцях, «Ціна правди» - у Гаразджі, «Сторожова застава» - у Підгайцях. Більше 100 відвідувачів переглянули фільми у селах громади.

«Щиро дякуємо за відвідини усім гостям. Усі кошти будуть перераховані на Волонтерський штаб гуманітарної допомоги «Ангар»», - зазначила голова Молодіжної ради Ольга Кобилянська.

У планах організаторів – проведення кінопереглядів у Липинах, Лищі, Вишневі та інших селах громади.

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Теги: Підгайці, Молодіжна рада, кіноперегляди, благодійність, ЗСУ, кошти
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