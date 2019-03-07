У громаді на Волині тривають благодійні кіноперегляди: кошти передають ЗСУ. ФОТО





Про це інформує пресслужба Підгайцівської громади.



«Чорний ворон» - у Піддубцях, «Ціна правди» - у Гаразджі, «Сторожова застава» - у Підгайцях. Більше 100 відвідувачів переглянули фільми у селах громади.



«Щиро дякуємо за відвідини усім гостям. Усі кошти будуть перераховані на Волонтерський штаб гуманітарної допомоги «Ангар»», - зазначила голова Молодіжної ради Ольга Кобилянська.



У планах організаторів – проведення кінопереглядів у Липинах, Лищі, Вишневі та інших селах громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2300 гривень зібрала Молодіжна рада при Підгайцівській сільській раді на підтримку наших військових, організувавши в громаді перегляди українського кіно чи фільмів про Україну.Про це інформує пресслужба Підгайцівської громади.«Чорний ворон» - у Піддубцях, «Ціна правди» - у Гаразджі, «Сторожова застава» - у Підгайцях. Більше 100 відвідувачів переглянули фільми у селах громади.«Щиро дякуємо за відвідини усім гостям. Усі кошти будуть перераховані на Волонтерський штаб гуманітарної допомоги «Ангар»», - зазначила голова Молодіжної радиУ планах організаторів – проведення кінопереглядів у Липинах, Лищі, Вишневі та інших селах громади.

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