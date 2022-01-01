У Бахмутському районі стався витік аміаку

У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу “Тольятті – Одеса”.Про це написав, голова Донецької ОВА.Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута.За словами Кириленка, у зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне.Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники вже готові ліквідовувати наслідки аварії.Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.