У Бахмутському районі стався витік аміаку
Сьогодні, 17:50
У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу “Тольятті – Одеса”.
Про це написав Павло Кириленко, голова Донецької ОВА.
Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута.
За словами Кириленка, у зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне.
Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники вже готові ліквідовувати наслідки аварії.
Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.
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Про це написав Павло Кириленко, голова Донецької ОВА.
Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута.
За словами Кириленка, у зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне.
Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники вже готові ліквідовувати наслідки аварії.
Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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