Лучанка Яна Беломоіна перемогла на міжнародних змаганнях з маунтинбайку

Лучанка Яна Беломоіна перемогла на міжнародних змаганнях з маунтинбайку
Лучанка Яна Беломоіна перемогла на міжнародних рейтингових змаганнях із маунтинбайку - XCO race Kočevje C1. Вони відбувалися 29 травня у Словенії.

Про це йдеться на сторінці Федерації велосипедного спорту України.

"Який же фестиваль грязі був у словенському Кочев'є! Погода цього року була занадто дощовою до та в перегонах! Але ж мені так сподобалось", - написала спортсменка на своїй сторінці у фейсбук-сторінці.

Яна Беломоіна обігнала господарку змагань, 21-річну словенську велосипедистку Віту Моврін, яка зайняла друге місце.
Лучанка Яна Беломоіна перемогла на міжнародних змаганнях з маунтинбайку
Лучанка Яна Беломоіна перемогла на міжнародних змаганнях з маунтинбайку

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Теги: Беломоіна, маунтинбайк, змагання
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