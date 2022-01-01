Лучанка Яна Беломоіна перемогла на міжнародних змаганнях з маунтинбайку
Сьогодні, 17:30
Лучанка Яна Беломоіна перемогла на міжнародних рейтингових змаганнях із маунтинбайку - XCO race Kočevje C1. Вони відбувалися 29 травня у Словенії.
Про це йдеться на сторінці Федерації велосипедного спорту України.
"Який же фестиваль грязі був у словенському Кочев'є! Погода цього року була занадто дощовою до та в перегонах! Але ж мені так сподобалось", - написала спортсменка на своїй сторінці у фейсбук-сторінці.
Яна Беломоіна обігнала господарку змагань, 21-річну словенську велосипедистку Віту Моврін, яка зайняла друге місце.
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Про це йдеться на сторінці Федерації велосипедного спорту України.
"Який же фестиваль грязі був у словенському Кочев'є! Погода цього року була занадто дощовою до та в перегонах! Але ж мені так сподобалось", - написала спортсменка на своїй сторінці у фейсбук-сторінці.
Яна Беломоіна обігнала господарку змагань, 21-річну словенську велосипедистку Віту Моврін, яка зайняла друге місце.
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