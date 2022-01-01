В Україні ціни на ліки в аптеках зросли на 20-40%





Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, пише



“До Комітету та до мене особисто надходять звернення українців щодо зростання цін на ліки в аптеках. І справді, бачимо, що вартість медичних препаратів зросла на 20-25%. За деякими окремими позиціями зростання взагалі становить до 40%”, — написав Радуцький.



За його словами, в аптечній професійній асоціації стверджують, що мережі аптек націнку на препарати не збільшували. Але є низка інших факторів, які впливають на формування вартості медичних препаратів:



· падіння курсу гривні по відношенню до долара та євро



· зростання вартості палива



· ускладнення логістики імпортних лікарських засобів



“Ще одна проблема — відсутність обігових коштів у аптечних мереж. Щоб відновити роботу на деокупованих територіях, компенсувати збитки, аптечним мережам потрібні ресурси. В деяких регіонах відчувається кадровий дефіцит. Для повернення на роботу до зруйнованих міст фармацевтів іноді доводиться додатково стимулювати”, — повідомив Радуцький.



Він зазначив, що обсяги продажів у аптечних мереж останнім часом знижуються — у багатьох людей сьогодні просто немає грошей, тому купують найнеобхідніше, відмовляючись, наприклад, від вітамінів. Всі ці фактори впливають на підвищення цін.



“З 24 лютого розглянуто понад 70 звернень громадян стосовно підвищення цін в аптеках. Трохи дивно, але у відповіді на моє звернення не повідомляється про результати перевірок. Наскільки я розумію, жоден оператор ринку не був притягнутий до відповідальності за необґрунтоване підняття цін на ліки, все обмежується лише моніторингом?”, — зазначив Радуцький.



На думку Радуцького не потрібно вводити більш жорсткий контроль за вартістю медпрепаратів в аптечних мережах, посилювати адміністративний тиск.



“За останній час є декілька прикладів, коли державне регулювання цін призводило до виникнення дефіциту на товари, до появи “чорного ринку”, — розповів Радуцький.



За його словами, є всі передумови для зниження цін ринковими методами.



Він зазначив, що від початку війни доволі значна кількість аптечних закладів не поновила роботу. “Необхідно створити умови для відкриття якомога більшої кількості аптек. Конкуренція — найкращий інструмент для зниження вартості товару. До речі, це питання до місцевої влади, яка має бути зацікавлена у відновленні роботи аптек у своєму регіоні”, — написав Радуцький.



Також він зазначив, що потрібно, щоб повноцінно запрацювала легальна онлайн торгівля лікарськими засобами.



“Ще у вересні 2020 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон, розроблений нашим Комітетом. За тиждень до війни були затверджені останні підзаконні акти, необхідні для запуску легальної торгівлі ліками через інтернет. Варто прискорити цей процес, адже поштові оператори відновили роботу”, — розповів Радуцький.



Він додав, що деякі аптечні мережі зазнали збитки та не мають обігових коштів.



“Є сенс вирішити питання кредитуванні для їхньої подальшої роботи”, — написав Радуцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні зросли ціни на ліки в аптеках на 20-25%. За деякими окремими позиціями зростання становить до 40%.Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, пише УНН “До Комітету та до мене особисто надходять звернення українців щодо зростання цін на ліки в аптеках. І справді, бачимо, що вартість медичних препаратів зросла на 20-25%. За деякими окремими позиціями зростання взагалі становить до 40%”, — написав Радуцький.За його словами, в аптечній професійній асоціації стверджують, що мережі аптек націнку на препарати не збільшували. Але є низка інших факторів, які впливають на формування вартості медичних препаратів:· падіння курсу гривні по відношенню до долара та євро· зростання вартості палива· ускладнення логістики імпортних лікарських засобів“Ще одна проблема — відсутність обігових коштів у аптечних мереж. Щоб відновити роботу на деокупованих територіях, компенсувати збитки, аптечним мережам потрібні ресурси. В деяких регіонах відчувається кадровий дефіцит. Для повернення на роботу до зруйнованих міст фармацевтів іноді доводиться додатково стимулювати”, — повідомив Радуцький.Він зазначив, що обсяги продажів у аптечних мереж останнім часом знижуються — у багатьох людей сьогодні просто немає грошей, тому купують найнеобхідніше, відмовляючись, наприклад, від вітамінів. Всі ці фактори впливають на підвищення цін.“З 24 лютого розглянуто понад 70 звернень громадян стосовно підвищення цін в аптеках. Трохи дивно, але у відповіді на моє звернення не повідомляється про результати перевірок. Наскільки я розумію, жоден оператор ринку не був притягнутий до відповідальності за необґрунтоване підняття цін на ліки, все обмежується лише моніторингом?”, — зазначив Радуцький.На думку Радуцького не потрібно вводити більш жорсткий контроль за вартістю медпрепаратів в аптечних мережах, посилювати адміністративний тиск.“За останній час є декілька прикладів, коли державне регулювання цін призводило до виникнення дефіциту на товари, до появи “чорного ринку”, — розповів Радуцький.За його словами, є всі передумови для зниження цін ринковими методами.Він зазначив, що від початку війни доволі значна кількість аптечних закладів не поновила роботу. “Необхідно створити умови для відкриття якомога більшої кількості аптек. Конкуренція — найкращий інструмент для зниження вартості товару. До речі, це питання до місцевої влади, яка має бути зацікавлена у відновленні роботи аптек у своєму регіоні”, — написав Радуцький.Також він зазначив, що потрібно, щоб повноцінно запрацювала легальна онлайн торгівля лікарськими засобами.“Ще у вересні 2020 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон, розроблений нашим Комітетом. За тиждень до війни були затверджені останні підзаконні акти, необхідні для запуску легальної торгівлі ліками через інтернет. Варто прискорити цей процес, адже поштові оператори відновили роботу”, — розповів Радуцький.Він додав, що деякі аптечні мережі зазнали збитки та не мають обігових коштів.“Є сенс вирішити питання кредитуванні для їхньої подальшої роботи”, — написав Радуцький.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію