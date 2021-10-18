У Луцьку може здорожчати проїзд у громадському транспорті до 15 гривень





Про це у коментарі Борис Смаль.



Він пояснив, що у звичайних умовах затвердження тарифу на проїзд у громадському транспорті – регуляторна процедура, яка займає більше місяця. Проте у зв’язку з різким стрибком угору цін на пальне у перевізників немає стільки часу. Тож наразі в місті міркують яким чином, не порушуючи закон, затвердити новий тариф.



«Подорожчання проїзду точно на часі. Але процедура зміни тарифу – регуляторна, і вона вимагає певних дій і часу: місяць-півтора. Та пальне вже подорожчало і перевізники не можуть чекати цілий місяць. Зараз ми з’ясовуємо у регуляторній службі, як зробити так, що не зупинився транспорт в місті. Державна регуляторна служба обіцяє за кілька днів видати рекомендації, як можна буде ухвалити тарифи на перевезення на період воєнного стану. Тоді ми за цією схемою будемо рухатися, щоб не проводити повну регуляторну процедуру, а ухвалити тимчасове рішення, яке діятиме на час дії воєнного стану. Для усіх органів місцевого самоврядування це відбувається вперше. Деякі міста підняли вартість проїзду без регуляторної процедури, але ми поки чекаємо пояснення, бо хочемо все зробити у правовій площині. Думаю, це займе тиждень-два, але ціна на проїзд буде інша», – заначив він.



З його слів, наразі точних розрахунків ще немає, адже перевізники поки що збирають документи. Однак уже відомий діапазон, в межах якого буде затверджена вартість проїзду.



«З тих документів, які подають перевізники, йдеться про ціну 12-15 гривень. Ще не всі подали документи, бо це тривала процедура – зібрати документи, які підтверджують витрати підприємств, на підставі яких органи місцевого самоврядування затверджують тариф», – повідомив Борис Смаль.



Крім того, зі слів посадовця, також подорожчає і проїзд у електротранспорті. Щоправда, нові тарифи можуть ухвалити дещо пізніше. Але й це рішення також назріло.



«Щодо електротранспорту, то швидше всього теж буде підняття. Можливо, трохи пізніше і ціна буде в межах 8-10 гривень. Електротранспорт залишиться збитковим, але ми принаймні зменшимо різницю, яку оплачує бюджет, бо і доходи бюджету менші, і структура витрат з бюджету міста у зв’язку з війною змінилась», – пояснює директор департаменту економічної політики міськради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через значний ріст цін на пальне може подорожчати вартість проїзду в громадському транспорті Луцька. Наразі в міській раді чекають пояснення Державної регуляторної служби, як можна змінити тариф без проведення регуляторної процедури.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міськрадиВін пояснив, що у звичайних умовах затвердження тарифу на проїзд у громадському транспорті – регуляторна процедура, яка займає більше місяця. Проте у зв’язку з різким стрибком угору цін на пальне у перевізників немає стільки часу. Тож наразі в місті міркують яким чином, не порушуючи закон, затвердити новий тариф.«Подорожчання проїзду точно на часі. Але процедура зміни тарифу – регуляторна, і вона вимагає певних дій і часу: місяць-півтора. Та пальне вже подорожчало і перевізники не можуть чекати цілий місяць. Зараз ми з’ясовуємо у регуляторній службі, як зробити так, що не зупинився транспорт в місті. Державна регуляторна служба обіцяє за кілька днів видати рекомендації, як можна буде ухвалити тарифи на перевезення на період воєнного стану. Тоді ми за цією схемою будемо рухатися, щоб не проводити повну регуляторну процедуру, а ухвалити тимчасове рішення, яке діятиме на час дії воєнного стану. Для усіх органів місцевого самоврядування це відбувається вперше. Деякі міста підняли вартість проїзду без регуляторної процедури, але ми поки чекаємо пояснення, бо хочемо все зробити у правовій площині. Думаю, це займе тиждень-два, але ціна на проїзд буде інша», – заначив він.З його слів, наразі точних розрахунків ще немає, адже перевізники поки що збирають документи. Однак уже відомий діапазон, в межах якого буде затверджена вартість проїзду.«З тих документів, які подають перевізники, йдеться про ціну 12-15 гривень. Ще не всі подали документи, бо це тривала процедура – зібрати документи, які підтверджують витрати підприємств, на підставі яких органи місцевого самоврядування затверджують тариф», – повідомив Борис Смаль.Крім того, зі слів посадовця, також подорожчає і проїзд у електротранспорті. Щоправда, нові тарифи можуть ухвалити дещо пізніше. Але й це рішення також назріло.«Щодо електротранспорту, то швидше всього теж буде підняття. Можливо, трохи пізніше і ціна буде в межах 8-10 гривень. Електротранспорт залишиться збитковим, але ми принаймні зменшимо різницю, яку оплачує бюджет, бо і доходи бюджету менші, і структура витрат з бюджету міста у зв’язку з війною змінилась», – пояснює директор департаменту економічної політики міськради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію