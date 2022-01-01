 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Лиманському напрямку ворог готується до наступу, – Генштаб

На Лиманському напрямку ворог готується до наступу, – Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. У збройних силах Республіки Білорусь до 4 червня цього року тривають заходи з перевірки бойової готовності.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли з території РФ прикордонних районів, а саме населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території РФ.

З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.

На Харківському напрямку активних дій ворог не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій українських підрозділів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку противник продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку ворог, окрім артилерійських обстрілів, завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.

На Лиманському напрямку ворог перегруповується та готується до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки.
На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.

В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації.

На Криворізькому напрямку противник здійснює вогневе ураження артилерією наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.
В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник здійснює блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії
Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

З метою забезпечення зведеного підрозділу збройних сил РФ, що перебуває на острові Зміїний, відзначено перехід у напрямку острова десантного катера “Дюгонь” та двох протидиверсійних катерів “Раптор”.

Окупанти продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими дротиками
Сьогодні, 19:00
Родичі бійців з Азовсталі створили Раду дружин і матерів захисників України «Жінки зі сталі»
Сьогодні, 16:50
Росіяни обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст
Сьогодні, 16:00
Інформація про захисників «Азовсталі» секретна через переговорний процес, – Маляр
Сьогодні, 14:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В уряді пропонують заборонити нульове розмитнення авто для власного користування
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 31 травня
Сьогодні, 20:00
На Лиманському напрямку ворог готується до наступу, – Генштаб
Сьогодні, 19:26
Російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими дротиками
Сьогодні, 19:00
У Луцьку може здорожчати проїзд у громадському транспорті до 15 гривень
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
94-та доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках 94-та доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках
28 травень, 20:15
РФ продовжує готувати резервістів: яка ситуація на усіх напрямках станом на 28 травня РФ продовжує готувати резервістів: яка ситуація на усіх напрямках станом на 28 травня
28 травень, 09:07
На Сході йдуть активні бої: яка ситуація на усіх напрямках На Сході йдуть активні бої: яка ситуація на усіх напрямках
27 травень, 19:00
На окупованих територіях росіяни транслюють свою пропаганду: яка ситуація на усіх напрямках На окупованих територіях росіяни транслюють свою пропаганду: яка ситуація на усіх напрямках
26 травень, 19:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В уряді пропонують заборонити нульове розмитнення авто для власного користування
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 31 травня
Сьогодні, 20:00
 0
На Лиманському напрямку ворог готується до наступу, – Генштаб
Сьогодні, 19:26
 0
Російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими дротиками
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку може здорожчати проїзд у громадському транспорті до 15 гривень
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8