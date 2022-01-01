Погода у Луцьку на завтра, 31 травня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 31 травня, у Луцьку хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня.
Про це повідомляє Sinoptik.
У місті прогнозують без опадів.
Температура повітря підніметься від 8°С до 19°С.
Народний прогноз погоди: 31 травня вшановується пам'ять мученика Феодота Анкірського і семи дів-мучениць. Феодот лікував хворих, допомагав усім, хто потребував допомоги. У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим.
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Про це повідомляє Sinoptik.
У місті прогнозують без опадів.
Температура повітря підніметься від 8°С до 19°С.
Народний прогноз погоди: 31 травня вшановується пам'ять мученика Феодота Анкірського і семи дів-мучениць. Феодот лікував хворих, допомагав усім, хто потребував допомоги. У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим.
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