В уряді пропонують заборонити нульове розмитнення авто для власного користування

В уряді пропонують заборонити нульове розмитнення авто для власного користування
Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.

Про це йдеться в урядовому законопроєкті №7418 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування», текст якого опублікували на сайті Ради, інформує Економічна правда.

У пояснювальній записці йдеться, що без сплати митних платежів оформлюють автомобілі преміумкласу вартістю понад 1 млн грн.

В уряді заявляють, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності та водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.

Законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.
Підкреслюється, що у результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком і ПДВ до бюджету не надійшло 13 млрд грн; ввезено більше ніж 119 тисяч автомобілів, непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу.

Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

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Теги: нульове розмитнення, уряд, заборона
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