В уряді пропонують заборонити нульове розмитнення авто для власного користування





Про це йдеться в урядовому законопроєкті №7418 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування», текст якого опублікували на сайті Ради, інформує



У пояснювальній записці йдеться, що без сплати митних платежів оформлюють автомобілі преміумкласу вартістю понад 1 млн грн.



В уряді заявляють, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності та водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.



Законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:



для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Підкреслюється, що у результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком і ПДВ до бюджету не надійшло 13 млрд грн; ввезено більше ніж 119 тисяч автомобілів, непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу.



Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.Про це йдеться в урядовому законопроєкті №7418 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування», текст якого опублікували на сайті Ради, інформує Економічна правда. У пояснювальній записці йдеться, що без сплати митних платежів оформлюють автомобілі преміумкласу вартістю понад 1 млн грн.В уряді заявляють, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності та водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.Законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;для підприємств, що не сплачують ввізне мито;для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.Підкреслюється, що у результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком і ПДВ до бюджету не надійшло 13 млрд грн; ввезено більше ніж 119 тисяч автомобілів, непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу.Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

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