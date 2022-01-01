Строковик з Нацгвардії збив вже третій російський літак

На Запоріжжі гвардієць-строковик безжально нищить ворожі літаки.Строковик Нацгвардії з позивним Бандіт у Запорізькій області за півтора місяці збив уже 3 ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК «Ігла», - повідомляють у МВС.Черговий російський бойовий штурмовик СУ-25 «Грач» був збитий молодиком 29 травня.Влучність, професіоналізм та вправні дії «Запорізького месника» неабияк наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень.«Я збив не «вже» три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!» – упевнено зазначає нацгвардієць.