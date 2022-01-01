Строковик з Нацгвардії збив вже третій російський літак

Строковик з Нацгвардії збив вже третій російський літак
На Запоріжжі гвардієць-строковик безжально нищить ворожі літаки.

Строковик Нацгвардії з позивним Бандіт у Запорізькій області за півтора місяці збив уже 3 ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК «Ігла», - повідомляють у МВС.

Черговий російський бойовий штурмовик СУ-25 «Грач» був збитий молодиком 29 травня.

Влучність, професіоналізм та вправні дії «Запорізького месника» неабияк наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень.

«Я збив не «вже» три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!» – упевнено зазначає нацгвардієць.

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Теги: Нацгвардія, Україна, війна, Запоріжжя
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