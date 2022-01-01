Добрі новини від ВолиньPost за 30 травня
Сьогодні, 22:48
Хоч війна в Україні триває вже 96 день, позитивні новини з інфопростору нікуди не зникли, і їх треба читати, аби підтримувати козацький драйв та жагу до вільного майбутнього. І тоді московську орду ми обов'язково здолаємо!
Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку добрих новин, які ви могли пропустити.
Сьогодні, 12 травня, нагадаємо вам про таке:
Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
Перший крок зробили! Парафіяни Свято-Михайлівського храму у селі Чорниж провели збори й вирішили змінити юрисдикцію.
На Херсонському і Запорізькому напрямках ЗСУ просунулися на 8-10 кілометрів, – Денисенко
Дякуємо ЗСУ за те, що вибили загарбників. Перемога вже незабаром!
Парафія села на Володимирщині перейшла до ПЦУ
І ще одна парафія! Віряни із села Губин Володимир-Волинського району приєдналася до Православної Церкви України.
Волиньрада відправила воїнам дві автівки. ФОТО
Уже сьогодні ці вкрай необхідні фронту всюдиходи поїдуть на передові позиції військових підрозділів Збройних Сил України та добровольчих формувань. Зауважимо, що автомобілі належно оснащені, мають також додатковий набір покришок.
Польща готова стати одним з гарантів безпеки для України, – Дуда
"Сьогодні ми захищаємо Україну всіма силами, які маємо. Ми прийняли українських біженців, ми називаємо їх сусідами, нашими гостями. Тому що ми вважаємо це нашим сусідським обов’язком. Тому якщо Україна просить нас бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна прийде до кінця, якщо будуть прийняті умови для миру, то так: Польща візьме у цьому участь," - заявив Дуда.
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Тут могла би бути цікава історія успіху, але ми вирішили говорити з В’ячеславом про не менш вагому сторінку його біографії – волонтерство. Чоловік, ризикуючи своїм життям, вивозив поранених та маломобільних людей із заблокованих територій. Щоправда, напередодні повномасштабного вторгнення він і сам потребував медичної допомоги, а 24 лютого зустрів у реанімації…
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У місті на Волині перейменують 40 вулиць. ВІДЕО
Ківерцівська громада одна з найактивніших в області в питаннях дерадянізації та дерусифікації. Станом на нині 40 вулиць та чотири провулки, назви яких були пов’язані із країною-агресоркою, уже мають інші відповідники.
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У громаді на Волині тривають благодійні кіноперегляди: кошти передають ЗСУ. ФОТО
Уже 2300 гривень зібрала Молодіжна рада при Підгайцівській сільській раді на підтримку наших військових, організувавши в громаді перегляди українського кіно чи фільмів про Україну. Нині у планах організаторів – проведення кінопереглядів у Липинах, Лищі, Вишневі та інших селах громади.
Лучанка Яна Беломоіна перемогла на міжнародних змаганнях з маунтинбайку
Наша землячка Яна Беломоіна обігнала господарку змагань, 21-річну словенську велосипедистку Віту Моврін, яка зайняла друге місце.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає з перемогою і зичить ще більше нагород!
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку добрих новин, які ви могли пропустити.
Сьогодні, 12 травня, нагадаємо вам про таке:
Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
Перший крок зробили! Парафіяни Свято-Михайлівського храму у селі Чорниж провели збори й вирішили змінити юрисдикцію.
На Херсонському і Запорізькому напрямках ЗСУ просунулися на 8-10 кілометрів, – Денисенко
Дякуємо ЗСУ за те, що вибили загарбників. Перемога вже незабаром!
Парафія села на Володимирщині перейшла до ПЦУ
І ще одна парафія! Віряни із села Губин Володимир-Волинського району приєдналася до Православної Церкви України.
Волиньрада відправила воїнам дві автівки. ФОТО
Уже сьогодні ці вкрай необхідні фронту всюдиходи поїдуть на передові позиції військових підрозділів Збройних Сил України та добровольчих формувань. Зауважимо, що автомобілі належно оснащені, мають також додатковий набір покришок.
Польща готова стати одним з гарантів безпеки для України, – Дуда
"Сьогодні ми захищаємо Україну всіма силами, які маємо. Ми прийняли українських біженців, ми називаємо їх сусідами, нашими гостями. Тому що ми вважаємо це нашим сусідським обов’язком. Тому якщо Україна просить нас бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна прийде до кінця, якщо будуть прийняті умови для миру, то так: Польща візьме у цьому участь," - заявив Дуда.
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Тут могла би бути цікава історія успіху, але ми вирішили говорити з В’ячеславом про не менш вагому сторінку його біографії – волонтерство. Чоловік, ризикуючи своїм життям, вивозив поранених та маломобільних людей із заблокованих територій. Щоправда, напередодні повномасштабного вторгнення він і сам потребував медичної допомоги, а 24 лютого зустрів у реанімації…
Натисніть на заголовок, аби прочитати повністю
У місті на Волині перейменують 40 вулиць. ВІДЕО
Ківерцівська громада одна з найактивніших в області в питаннях дерадянізації та дерусифікації. Станом на нині 40 вулиць та чотири провулки, назви яких були пов’язані із країною-агресоркою, уже мають інші відповідники.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
У громаді на Волині тривають благодійні кіноперегляди: кошти передають ЗСУ. ФОТО
Уже 2300 гривень зібрала Молодіжна рада при Підгайцівській сільській раді на підтримку наших військових, організувавши в громаді перегляди українського кіно чи фільмів про Україну. Нині у планах організаторів – проведення кінопереглядів у Липинах, Лищі, Вишневі та інших селах громади.
Лучанка Яна Беломоіна перемогла на міжнародних змаганнях з маунтинбайку
Наша землячка Яна Беломоіна обігнала господарку змагань, 21-річну словенську велосипедистку Віту Моврін, яка зайняла друге місце.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає з перемогою і зичить ще більше нагород!
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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