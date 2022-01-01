Відбулися переговори Зеленського та Ердогана





Турецький лідер запевнив, що Туреччина як посередник докладає всіх зусиль для поновлення переговорів між Україною та Росією. Про це повідомляє



Сторони обговорили останні події війни в Україні, яку розв'язала РФ.



Зазначається, що під час розмови Ердоган запевнив, що Туреччина як посередник докладає всіх зусиль для відновлення переговорів між Україною та Росією.



Президент Туреччини також торкнувся теми безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції.



Для забезпечення перевезення зерна та інших культур морем Ердоган підтримав створення моніторингового центру, який працюватиме під егідою ООН у Стамбулі.



Нагадаємо, президент Туреччини під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним запропонував провести у Стамбулі зустріч між делегаціями Росії, України та ООН.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський увечері 30 травня провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.Турецький лідер запевнив, що Туреччина як посередник докладає всіх зусиль для поновлення переговорів між Україною та Росією. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на CNN Turk.Сторони обговорили останні події війни в Україні, яку розв'язала РФ.Зазначається, що під час розмови Ердоган запевнив, що Туреччина як посередник докладає всіх зусиль для відновлення переговорів між Україною та Росією.Президент Туреччини також торкнувся теми безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції.Для забезпечення перевезення зерна та інших культур морем Ердоган підтримав створення моніторингового центру, який працюватиме під егідою ООН у Стамбулі.Нагадаємо, президент Туреччини під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним запропонував провести у Стамбулі зустріч між делегаціями Росії, України та ООН.

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