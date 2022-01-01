Українська авіація атакувала позиції російських окупантів
Сьогодні, 00:13
Протягом доби українська ударна авіація завдала ударів по наземних цілях, а зенітні ракетні війська знищили дві ракети росіян.
30 травня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині, - повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів.
Підрозділами зенітних ракетних військ на Донеччині знищено авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони (на фото уламки Х-22).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
30 травня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині, - повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів.
Підрозділами зенітних ракетних військ на Донеччині знищено авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони (на фото уламки Х-22).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українська авіація атакувала позиції російських окупантів
Сьогодні, 00:13
31 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відбулися переговори Зеленського та Ердогана
30 травень, 23:19
Добрі новини від ВолиньPost за 30 травня
30 травень, 22:48
Повідомили, коли в Україні подешевшає сіль
30 травень, 22:14
Медіа