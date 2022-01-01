Українська авіація атакувала позиції російських окупантів

Українська авіація атакувала позиції російських окупантів
Протягом доби українська ударна авіація завдала ударів по наземних цілях, а зенітні ракетні війська знищили дві ракети росіян.

30 травня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині, - повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів.

Підрозділами зенітних ракетних військ на Донеччині знищено авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони (на фото уламки Х-22).

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Теги: війна, росія, Україна
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